Рецессия 2020: в Великобритании прогнозируют рекордное падение экономики

Банк Англии, центральный банк Великобритании, предупредил, что пандемия коронавируса подтолкнет британскую экономику к глубокой рецессии. В сообщении финансового регулятора говорится о снижении темпов роста экономики страны на 14%.

В сценарии дальнейшего развития событий, сформулированному центральным банком, сказано, что пандемия COVID-19 привела к "резкому сокращению рабочих мест и доходов населения Великобритании", пишет BBC.

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Политики единогласно проголосовали за сохранение процентных ставок на рекордно низком уровне – 0,1%. Однако в Комитете по вопросам денежно-кредитной политики, который и устанавливает процентные ставки, мысли о введении дополнительных антикризисных мер разделились.

Двое из девяти его членов проголосовали за увеличение последнего раунда финансирования экономики со 100 млрд фунтов до 300 млрд фунтов.

Согласно сценарию центрального банка, экономика Великобритании погружается в рецессию впервые за более чем десятилетие.

В частности, в первом квартале 2020 уровень экономики снизился на 2,9%, после чего произошло беспрецедентное падение на 25% за три месяца до июня.

Таким образом, экономический спад в Великобритании продлится два квартала подряд, прогнозируют эксперты центробанка.

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В целом за год ожидается снижение уровня британской экономики на 14%. Это стало бы крупнейшим годовым падением, согласно данным Управления национальной статистики Великобритании.

По данным центрального банка, которые регулятор фиксировал еще до 18 века, такое резкое снижение экономики страны станет самым большим с 1706 года.

Несмотря на это, эксперты финрегулятора Великобритании отмечают, что в 2021 году состоится стремительный рост экономики сразу на 15%. Однако к середине следующего года не следует ожидать, что британская экономика вернется к уровню, зафиксированному еще до начала распространения коронавируса.

Также эксперты прогнозируют, что средний недельный заработок в этом году снизится на 2%. Поэтому британцы почувствуют падение заработной платы.



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