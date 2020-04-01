Рецессия в 2020 году не затянется: аналитики Goldman Sachs об экономике США

Один из крупнейших банков США Goldman Sachs представил новый прогноз относительно дальнейшего влияния коронавируса на экономику США.

По словам экспертов финучреждения, уровень безработицы в США из-за пандемии возрастет до 15%, пишет PYMNTS.com. Однако в конце 2020 года экономика страны начнет восстанавливаться.

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В Goldman Sachs прогнозируют, что ВВП США снизится во втором квартале этого года на 34%. Это будет самое большое падение показателя со времен Второй мировой войны.

Интересно, что нынешние цифры основных экономических показателей США превышают предыдущие прогнозы Goldman Sachs. В частности, сначала аналитики банка предсказывали повышение уровня безработицы в Соединенных Штатах до 9% и падение ВВП в течение первых двух кварталов на 24%.

Несмотря на такие неутешительные прогнозы, эксперты банка заявили, что экономика страны быстро восстановится. В третьем квартале 2020 уровень ВВП США вырастет сразу на 19%, что станет одним из лучших показателей за всю историю страны.

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Среди основных факторов быстрого восстановления экономики является пакет финансовой помощи в размере 2 триллиона долларов, который был поддержан президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, это еще и ряд программ помощи населению и бизнесу, инициированные Федеральной резервной системой.

Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал закон о финансовой поддержке американской экономики. Размер материальной помощи составляет 2 триллиона долларов.



Согласно закону, власти Соединенных Штатов выделят 1200 долларов гражданам, чьи доходы не превышают 75 000 долларов в год.



Кроме того, будет создана программа поддержки малого бизнеса. Для этого предусмотрено выделить 367 млрд долларов.



Еще 500 млрд долларов будут направлены на финансирование различных сфер экономики, а также для помощи меньшим городам и штатам в целом.

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Меры правительства США, которые сейчас внедряются в стране для сдерживания темпов распространения коронавируса, должны быть успешными и привести к уменьшению количества больных. В частности, массовое тестирование граждан поможет остановить распространение смертельного вируса в США до мая-июня этого года, считают аналитики Goldman Sachs.

Уровень безработицы в Соединенных Штатах в настоящее время растет. Так, на прошлой неделе более 3 миллионов человек обратилось в государственные органы за финансовой помощью по безработице. На следующей неделе это число может возрасти до 5 млн, отмечают в Goldman Sachs.

Эксперты финучреждения утверждают, что экономическое положение страны будет ухудшаться в ближайшей перспективе. Однако аналитики надеются, что действия власти все же улучшат ситуацию.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По состоянию на 1 апреля 2020 в мире зарегистрировано 883 225 подтвержденных случаев заражения, из них 44 156 – закончились смертью. Выздоровели уже 185 377 человек.



В Украине подтверждено 669 случаев заболевания COVID-19, вызванных новым коронавирусом, из них 17 – летальные, а 10 пациентов выздоровели.