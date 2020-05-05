Решение Уоррена Баффета продать акции авиакомпаний настораживает: мнение инвестора

Американский инвестор Джим Крамер заявил, что легендарный миллиардер Уоррен Баффет не дает "никаких утешительних надежд на ближайшую перспективу" относительно акций авиакомпаний.

Крамер проанализировал выступление Баффета на ежегодном собрании акционеров, которое состоялось в субботу, 2 мая, пишет CNBC. В этом году собрание проходило онлайн из-за ситуации с коронавирусом.

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Обзор Баффета относительно авиакомпаний на самом деле меня очень обеспокоил,

– отметил Крамер в эфире телепередачи "Squawk on the Street" на CNBC.

Кто такой Джим Крамер? Это американский инвестор, шоумен и эксперт по фондовых рынках. В прошлом занимал должность менеджера одного из хедж-фондов США. Он также известен своей деятельностью в качестве ведущего. В частности, имеет собственную программу "Mad money" на CNBC, а также является учредителем финансового веб-портала TheStreet.com. Кроме того, он пишет книги на тему фондового рынка и финансов.

Напомним, Уоррен Баффет заявил, что Berkshire Hathaway, генеральным директором которой он является, продала все свои акции авиакомпаний. Ранее холдинг владел ценными бумагами таких американских авиаперевозчиков, как United, American, Southwest и Delta Airlines, общей стоимостью в 4 млрд долларов.

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Именно авиакомпании стали одной из отраслей бизнеса, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Авиаперевозчики вынуждены были отменить большое количество рейсов, что повлияло на их доходы. Представители авиабизнеса начали договариваться с правительством о выделении им кредитов, чтобы не обанкротиться полностью.

Мир изменился для авиакомпаний. Я надеюсь, что ситуация быстро исправится,

– заявил Уоррен Баффет во время встречи.

Крамер утверждает, что он рассматривает слова Баффета как знак того, что в глобальной экономике существуют серьезные проблемы.



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