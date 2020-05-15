Результаты ІРО: в какие новые публичные компании лучше инвестировать
ІРО проводится для повышения рыночной стоимости частной компании путем привлечения акционерного спекулятивного капитала от инвесторов резидентов и нерезидентов. В результате предприятие становится публичным.
В этом году уже ряд компаний заявляли о выходе на IPO. Детальный обзор их деятельности и финансового состояния 24 каналу представляли эксперты компании "Фридом Финанс".
Узнайте больше об IPO:
Новички на бирже: перспективная техкомпания Procore выходит на IPO
На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков
IPO 2020: обзор мировых компаний, которые готовятся стать публичными
IPO 2020. Инвестиционные возможности
На этот раз Степан Джус, инвестиционный аналитик "Фридом Финанс", проанализировал результаты IPO различных международных компаний. Итак, для кого из предприятий выход на биржу стал успешным, а кто, наоборот, понес убытки – читайте в материале.
Что такое IPO? С англ. Initial Public Offering "первичное публичное предложение" – первая публичная продажа акций частной компании, в форме продажи депозитарных расписок на акции. Продажа акций может осуществляться как благодаря размещению дополнительного выпуска акций путем открытой подписки, так и путем публичной продажи акций существующего выпуска акционерами частной компании.
IPO компаний: общие данные и статистика
С 2012 года было проведено 97 IPO. Клиенты "Фридом Финанс" участвовали в 96 IPO с 2014 года, что свидетельствует о большой заинтересованности этим сегментом и на территории Украины. Ведь это высокодоходный инструмент, тем не менее, связан с высоким уровнем риска.
Статистика по данным соглашениям показывает +47% средней доходности к концу 3-месячного локап периода (период времени, в течение которого отсутствует возможность продавать акции, купленных в андеррайтера в ходе IPO.). +108% – средняя доходность к текущему моменту.
Четыре компании так и не запустили IPO на биржах: Virgin America Inc (VA), Cboe Bats LLC (BATS), MuleSoft Inc (MULE), Tintri Inc. (TNTR).
Актуально: Последствия коронавируса: миллиардер Ричард Брэнсон продает долю в Virgin Galactic
Доходность компаний после IPO
В положительном поле (по состоянию на сегодня) остались 62 эмитента, из них:
4 новые IPO: Revolution Medicines (RVMD) (+113%), ORIC Pharmaceuticals (ORIC) (+109%), Passage BIO (PASG) (+18%), Lyra Therapeutics (LYRA) (+2%). Все это биофармацевтических и медицинские компании, которые на волне коронавирусного кризиса пользуются популярностью у инвесторов. Ведь такие предприятия разрабатывают и предлагают инновационные решения в медицине, что может увеличить капитал инвесторов в несколько раз.
По теме: Инвестиции в биотех: что надо знать об акциях мировых производителей вакцины против коронавируса
47 эмитентов с положительной доходностью на период локап, среди них:
Beyond Meat (BYND) (+620% локап периода, и +44,8% на сегодня) – наиболее известная и доходная IPO-компания, которая занимается выращиванием мяса на растительной основе. Ее продукция включает готовое к употреблению мясо под марками The Beyond Burger и Beyond Sausage; замороженное мясо - Beyond Chicken Strips и Beyond Beef Crumbles. Компания была основана Итаном Уолденом Брауном и Брентом Тейлором в 2009 году, а штаб-квартира находится в Эль-Сегундо, Калифорния.
Продукция Beyond Meat / Фото Flickr
Twilio Inc (TWLO) (+328% локап периода, и +1169% сегодня) – занимается разработкой программного обеспечения для коммуникаций, облачной платформы и услуг (набор интерфейсов прикладного программирования (API), которые обрабатывают логику связи высшего уровня, необходимую почти для каждого типа взаимодействия с клиентами). Основана в марте 2008 года, штаб-квартира находится в Сан-Франциско, Калифорния.
ShockWave Medical (SWAV) (+29,6% локап периода, и +140% сегодня) – компания по разработке медицинских устройств. Она сосредоточена на создании и коммерциализации продуктов, предназначенных для трансформации способа лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Основана в 2009 году, штаб-квартира в Санта-Кларе, Калифорния.
Roku Inc (ROKU) (+272% локап периода, и +808% сегодня) – участвует в предоставлении потоковой платформы для телевидения. Основана в октябре 2002 г., штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния.
Читайте также: Инвестиции в акции украинских компаний: можно ли заработать на ценных бумагах МХП
Schrodinger Inc (SDGR) (+188% локап периода, и +245% сегодня) – предоставляет программные решения для химического моделирования фармацевтической промышленности. Основана в августе 1990 года, штаб-квартира - в Нью-Йорке. Достаточно опытная компания, хотя публичное размещение состоялось только в начале 2020 года.
Zoom Video Communications (ZM) (+169% локап периода, и +347% сегодня) – самая известная сейчас коммуникационная платформа для видеоконференций. Дает возможность просматривать видео с глазу на глаз тысячам людей за одну встречу на различных устройствах и местах. Компания была основана Эриком С. Юаном в 2011 году, главный офис находится в Сан-Хосе, Калифорния.
Компания Zoom / Фото Facebook
Twitter Inc (TWTR) (+104% локап периода, и +12% сегодня) – известная социальная сеть. В основном популярна в США, пользуется даже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Одна компания не продемонстрировала результата в период локап. Речь идет о Beam Therapeutics Inc (BEAM). Однако на сегодня она показала +17% доходности.
10 эмитентов, вышедших на IPO, показали отрицательную доходность в локап периоде, среди них:
- Fiverr International Ltd (FVRR): 1%, при доходности на сегодня +160%.
- Bioxcel Therapeutics Inc (BTAI): -3%, при доходности на сегодня 270%.
- Planet Fitness Inc (PLNT): -6% при доходности на сегодня +225%.
- Match Group Inc (MTCH): 13%, при доходности на сегодня +549%.
- Livongo Health Inc (LVGO): -19%, при доходности на сегодня +107%.
- Ferrari NV (RACE): -20%, при доходности на сегодня +202%. Ferrari NV – известная холдинговая автокомпания. Изготовитель роскошных спортивных автомобилей. Среди моделей фирмы: F12Berlinetta, 488GTB, 488 Spider, 458 Speciale, California T, LaFerrari Hybrid, LaFerrari и полный привод FF. Компания была основана Энцо Ансельмо Феррари в 1939 году, а главный офис – в Маранелло, Италия.
- Facebook Inc (FB): -47%, при доходности на сегодня +453%. Facebook – не менее знаменитый соцсеть, которая сейчас насчитывает более 44 000 работников, более 3,6 тыс. Акционеров и более 1,5 млрд пользователей ежедневно.
Комментарий аналитика "Фридом Финанс" Не стоит зацикливаться на локап периоде, поскольку в долгосрочной перспективе акции эмитентов могут показывать разную динамику в зависимости от вида и перспектив бизнеса в будущем.
Две компании с 96 показали нулевую доходность (по состоянию на сегодня): TransMedics Group (TMDX) и PPD Inc (PPD). При этом дали доходность в период локап: +43% и +2% соответственно.
Худшая ситуация по доходности в период локап и по состоянию на сегодняшний момент в 15 компаний-эмитентов, среди которых достаточно много известных предприятий:
Sundial Growers Inc (SNDL) (-76% и -96% соответственно) – наиболее рискованная инвестиция. Занимается изготовлением и распространением цветов, пре-роллов и вейпов. Работает по следующим сегментам: каннабис, декоративные цветы и корпоративный сектор. Компания была основана Стэнли Дж. Свиатэком, а главный офис – в Калгари, Канада. Достаточно рискованные направления, много зависимых факторов.
Интересно: Мировой рынок товаров класса "люкс" ждет масштабное падение в 2020 году: исследование
XP Inc (XP) (-33% и 8% соответственно) – работает как платформа финансовых услуг, управляемая технологиями. Ее продуктовые сервисы включают брокерские ценные бумаги, ценные бумаги с фиксированным доходом, хедж-фонды, структурированные продукты, пенсионные планы и страхование жизни, услуги по управлению доходами и другие инвестиционные продукты. Компания была основана Guilherme Dias Fernandes Benchimol в 2001 году, а главный офис – в Виле Олимпия, Бразилия.
Xiaomi Corp (XIACF) (-20% и -31% соответственно) – занимается разработкой, изготовлением и продажей смартфонов, аппаратных и программных продуктов. Компания учреждений 3 марта 2010, а штаб-квартира находится в Пекине, Китай.
Uber Technologies (UBER) (18% и -28% соответственно) – технологическая платформа, предлагающая мультимодальные перевозки людей, доставку еды из ресторанов и соединения грузовых перевозчиков и грузоотправителей. Компания была основана в 2009 году, а штаб-квартира находится в Сан-Франциско, Калифорния. Сейчас мобильное приложение работает почти по всему миру, выручка увеличивается, но при этом компания из года в год несет убытки, поэтому цены на акции снижаются.
Дара Хосровшахи, генеральный директор Uber / Фото Flickr
GreenSky (GSKY) (-17% и -84% соответственно) – технологическая компания, работает как платформа кредитования, которая дает возможность розничным торговцам, поставщикам медицинских услуг и подрядчикам предоставлять кредиты своим клиентам. Основана 2006г., штаб-квартира в Атланте, штат Джорджия.
Arlo Technologies (ARLO) (-15% и -86% соответственно) – участвует в предоставлении и развития облачной инфраструктуры и мобильного приложения для смарт-подключенных устройств (беспроводные смарт-камеры с поддержкой Wi-Fi и LTE, усовершенствованные детские мониторы, умные светильники безопасности и аудиосвязь). Основана в январе 2018 года, штаб-квартира в Сан-Хосе, Калифорния. На данный момент плохие продажи, не пользуется спросом.
Lyft Inc. (LYFT) (-14% и -59% соответственно) – аналог Uber, в предоставлении и управлении онлайн-платформой сообщества социальных водителей. Компания была основана Маркусом Коном, Джоном Циммером, Раджатом Сури, Мэттом ван Хорном и Логаном Грином в 2007 году, штаб-квартира в Сан-Франциско, Калифорния. Проблемы такие же как в Uber – выручка возрастает при получении убытков каждого отчетного периода.
Знать больше: Uber может купить самый старый сервис доставки еды в США: что известно о потенциальной сделке
14 компаний из 96 IPO показали положительную доходность в локап периоде, а уже по состоянию на сегодня цены на их акции упали от -7% до -86%. Среди них можно выделить:
Eventbrite (EB) (+21% и -65% соответственно) – предоставляет услуги по управлению ивентами и событиями, включающих в себя онлайн-продажа билетов, проведение хостинга, организацию, продвижение и рекламу. Через карантинный кризис цены упали, временно приостановлена деятельность.
Levi Strauss & Co. (LEVI) (+24% и -26% соответственно) – известная опытная компания, занимающаяся созданием, сбытом и продажей одежды. Снизили обороты после невозможности физического присутствия во время карантина в торговых точках.
Tencent Music Entertainment (TME) (+36% и -11% соответственно) – участвует в создании онлайн-музыкальной развлекательной платформы. Компания была основана Цзя Синь Пэном 6 июня 2012, штаб-квартира в Пекине, Китай. Снизился спрос.
Pinterest (PINS) (+ 38% и -7% соответственно) – участвует в работе веб-сайта для обмена фотографиями в стиле пинборд. Это позволяет пользователям создавать и управлять коллекциями изображений на основе тем, такими как события, интересы и увлечения. Снизился спрос.
Fitbit Inc (FIT) (+90% и-67% соответственно) – участвует в разработке носимых устройств, которые отслеживают данные о состоянии здоровья человека. Его продукция включает смарт-часы, трекеры, умные весы и аксессуары.
Продукция Fitbit / Фото Flickr
GoPro Inc (GPRO) (+279% и -86% соответственно) – занимается изготовлением и продажей камер и аксессуаров для них. Ее торговые марки включают Hero7, Fusion, GoPro Plus, Quik, GoPro App и Karma Grip. Компания была основана Николасом Вудманом в 2002 году, а главный офис – в Сан-Матео, Калифорния. В каждом бизнесе есть свой период расцвета и снижения спроса в зависимости от конъюнктуры рынка и конкурентов.
Выводы и рекомендации "Фридом Финанс"
Рекомендуем обращать внимание не только на известные имена компаний, но и на бизнес-стратегии, инновации, бизнес-модели и финансовые модели компаний-эмитентов.
К сожалению, такая процедура как IPO в Украине не пользуется популярностью. Ведь она влечет за собой публичность и прозрачность в раскрытии информации эмитентом, что сегодня не совсем выгодно для украинских бизнесменов, и требует от страны, где первично размещена компания на биржах, высокого уровня защиты прав собственности на акционерный капитал, в том числе миноритарных инвесторов.
Высокий уровень развития судебной власти и справедливости защиты инвесторов и владельцев бизнеса – первоочередная задача, которая необходима для выхода украинских компаний на IPO на биржах территории Украины.
Актуально: Пандемия финансового мира: ситуация на глобальных рынках и как Украина реагирует на изменения
Поэтому все украинские эмитенты, которые проводили и планируют IPO осуществляли их на иностранных биржах (Варшава, Лондон, Франкфурт и др.). Низкий спрос внутренних инвесторов и плохая возможность заходить в инвестиции украинских IPO иностранным инвесторами заставляют украинских эмитентов выходить на зарубежные биржи, где открытая экономика и развит фондовый рынок.
Поэтому единственный шанс участвовать в IPO украинцам – помощь инвестиционные компании,как, например, "Фридом Финанс Украина".