Продажа акций и своего имущества: как миллиардер Ричард Брэнсон борется за будущее Virgin Group

На прошлой неделе миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон распродал почти 2,6 млн акций Virgin Galactic, чтобы поддержать свой бизнес.

Vieco 10, инвестиционная компания, принадлежащая Virgin Group Брэнсона, лишилась ценных бумаг на 41 млн долларов или 2% доли предприятия, занимающегося космическим туризмом. Это произошло в период между 14 и 15 мая, сообщает Markets Insider со ссылкой на соответствующее заявление, представленное Комиссии по ценным бумагам и биржам США компанией Virgin Galactic.

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Сейчас в собственности Vieco 10 сосредоточено более 112 млн акций Virgin Galactic.

Информация о продаже акций компании Ричарда Брэнсона поступила через несколько дней после того, как сама Virgin Group объявила о планах продать 25 млн ценных бумаг. Все заработанные средства пойдут на помощь другим предприятиям корпорации, пострадавших от пандемии коронавируса.

Во время торгов 11 мая акции Virgin Galactic снизились в цене на 8,3%.

В конце апреля Ричард Брэнсон пообещал выставить под залог собственное имущество на острове в Карибском море, чтобы таким образом привлечь дополнительные деньги для спасения собственного бизнеса и сохранения рабочих мест работников его компаний.

По состоянию на 14:54 по киевскому времени среды, 20 мая, акции Virgin Galactic торгуются по 15,87 доллара за одну штуку.

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Virgin Group в условиях пандемии