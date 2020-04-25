Рост цен на нефть и средства на спасение экономики: ситуация на фондовых рынках улучшается

Американский фондовый рынок на протяжении последних дней значительно поднялся. Этому способствовало восстановление роста цен на нефть и подписание президентом США Дональдом Трампом законопроекта о выделении 484 млрд долларов на спасение экономики от последствий коронавируса.

По данным Forbes, промышленный индекс Доу-Джонса в пятницу, 24 апреля, увеличился на 1,1% (более 250 пунктов) индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 поднялся на 1,4%, а Nasdaq Composite – на 1,7%.

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Цены на нефть также продолжают расти. В частности, фьючерсы на нефть WTI стабилизировались с момента их рекордного обвала в начале этой недели.

Так, в четверг, 23 апреля, нефть WTI подорожала на 20%, а в пятницу, 24 апреля, – более чем на 4%, достигнув 17,29 доллара за баррель.

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Государственное финансирование внушает больше доверия инвесторам

Рынок акций начал расти после того, как Палата представителей в четверг, 23 апреля, вечером одобрила новый антикризисный пакет размером 484 млрд долларов. Деньги пойдут на кредиты малому бизнесу, финансирование больниц и тестирование жителей. В пятницу, 24 апреля, президент США Дональд Трамп подписал этот законопроект о предоставлении финансовой помощи для восстановления экономики.

Хотя Конгресс и одобрил уже четыре законопроекты, чтобы сдерживать экономический ущерб в результате коронавируса, его работа еще не закончена. Ряд штатов и органов местного самоуправления все еще нуждаются в финансировании, иначе они будут вынуждены сокращать расходы, что, в свою очередь, усилит кризис,

– отметил Адам Крисафулли, основатель Vital Knowledge.

По словам Крисафулли, инвесторы не рассчитывают на успех в 2020 году, они сосредотачиваются на 2021 году. Ведь, по их мнению, именно в следующем году, вероятно, ситуация "нормализуется", добавил эксперт.

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По данным Bespoke Investment Group, в 2020 году худшим днем ​​для рынка стала пятница. Именно в этот день недели основные биржевые показатели снижались в среднем на 0,82%. Только в течение последних двух пятниц ситуация на фондовых рынках улучшилась – базовые индексы возобновили рост.

На этой неделе падение цен на акции не было высоким по сравнению с предыдущими неделями. В частности, промышленный индекс Доу-Джонса снизился лишь на 2,5% в течение недели, а S&P 500 - на 1%.

Что повлияет на дальнейший рост рынка акций: прогноз эксперта

Адам Крисафулли утверждает, что больше всего на дальнейший рост рынка акций повлияет только успешный поиск лекарств от COVID-19.

Вероятно, больше, чем что-либо другое (доходы компаний, антикризисные пакеты мер от государства и т.д.), поиск эффективных лекарств от коронавируса будет основным макроактивом, который будет доминировать на рынке и повлияет на дальнейший рост акций,

– говорит Крисафулли.

Эксперт отметил, что в настоящее время "сердца и разум” инвесторов захватил препарат "Ремдезивир". Однако рынку нужно "сдерживать свой энтузиазм", когда речь идет о поиске лекарств, добавил Крисафулли.

Вряд ли Ремдезивир будет эффективным,

– заявил Крисафулли.

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Пандемия коронавируса 2020: что известно по состоянию на 25 апреля Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



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