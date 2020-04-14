Рынки акций в Азии растут на фоне сообщений о восстановлении экономики Китая

У вівторок, 14 березня, азійські фондові ринки зросли на тлі повідомлень про те, що Китай поступово відновлюється від пандемії коронавірусу.

Согласно данным CNN, японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличился на 3,1%. Южнокорейский Kospi поднялся на 1,7%, китайский Shanghai Composite – на 1,3%, а гонконгский Hang Seng – на 0,7%.

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Основные азиатские биржевые индексы продемонстрировали еще больший рост после того, как власти Китая сообщили о лучших, чем ожидалось ранее, показателях торговли за март. В то же время экспорт товаров в стране снизился на 6,6% в прошлом месяце. Ранее аналитики прогнозировали падение этого показателя на 14%. Импорт опустился на 0,9%, что тоже намного лучше, чем предыдущий прогноз о снижении на 9,5%.

Аналитические данные указывают на то, что экономика Китая возвращается к нормальному состоянию. Однако уровень экспорта, вероятно, будет оставаться низким, поскольку в остальных стран мира все еще распространяется эпидемия коронавируса.

Несмотря на то, что производственные мощности Китая возобновились, внешний спрос в этом квартале (втором – ред.) снизится. Ведь COVID-19 продолжает распространяться за пределами Китая,

– отмечают аналитики.

Аналитики Capital Economics ожидают, что ВВП Китая в первом квартале этого года снизится на 16% по сравнению с прошлым годом. Власти Китая сообщит о том, насколько уменьшился этот показатель в пятницу, 17 апреля.

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Ситуация на фондовом рынке США

Американский фондовый рынок также продемонстрировал рост по состоянию на вторник, 14 апреля. В частности, промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1,3% (300 пунктов). Фьючерсы на S&P 500 выросли на 1,2%, а индекс Nasdaq поднялся на 1,5%.

В понедельник, 13 марта, американский рынок акций немного упал. Ведь результаты на прошлой неделе в США были не очень утешительными – рост количества жертв коронавируса, увеличение уровня безработицы. Поэтому инвесторы не спешат радоваться и ожидают ухудшения ситуации в стране.

Так, по состоянию на понедельник, 13 апреля, промышленный индекс Доу-Джонса закрывал торговую сессию, снизившись на 1,4% (329 пунктов), S&P 500 опустился на 1%, а Nasdaq – на 0,5%.

Пандемия коронавируса 2020: что известно по состоянию на 14 апреля Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



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