Рынок акций США растет на фоне сообщений ФРС о дополнительном финансировании бизнеса

Американский фондовый рынок отметился ростом после сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) о выделении дополнительных 2,3 трлн долларов помощи бизнесу и представителям власти штатов в условиях коронавируса.

По данным Markets Insider, индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 продемонстрировал недельный прирост на уровне 12%. Промышленный индекс Доу-Джонса поднялся на 13% в течение этой недели.

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К новым мерам Федрезерва США включен ряд программ, направленных на повышение уровня экономики страны, пострадавшей от пандемии коронавируса.

По состоянию на четверг, 9 апреля, основные индексы фондового рынка США демонстрировали следующие значения:

S&P 500 вырос на 1,5%, достигнув 2789,82 пункта.

вырос на 1,5%, достигнув 2789,82 пункта. Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1,2% – до 23 719,37 пункта.

вырос на 1,2% – до 23 719,37 пункта. Индекс Nasdaq composite поднялся на 0,8% и составляет 8 153,58 пункта.

Уолл-стрит должна почувствовать легкое облегчение. Последние решения ФРС показывают, что регулятор оказывает значительную финансовую поддержку там, где он может,

– отметила Сеем Шах, главная специалистка-стратег компании Principal Global Investors.

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Департамент труда США сообщил в четверг, 9 апреля, утром, что на прошлой недели, которая закончился 4 апреля, общее количество обращений за пособием по безработице составило 6,6 млн. Таким образом, количество людей, обратившихся за финансовой помощью на прошлой неделе снизилась по сравнению с предыдущими неделями.

Тем не менее, почти 17 млн заявок на получение пособия по безработице в течение трех недель является колоссально высоким числом. Ведь коронавирус продолжает распространяться в США и наносит значительный ущерб экономике страны.

Катастрофические масштабы кризиса COVID-19 становятся еще более очевидными. Несмотря на то, что ФРС среагировала быстро, важно, чтобы финансовая помощь была оказана немедленно, а главное, чтобы этих денег хватило для сдерживания экономического спада,

– говорит Рон Темпл, топ-менеджер в Lazard Asset Management.

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По данным исследования поведения потребителей специалистами Университета Мичигана, в начале апреля этого года потребительские настроения в США еще больше снизились.

Потребители должны быть готовы к более длительной и глубокой рецессии, а не к нынешним сообщениям властей о том, что финансовая помощь приведет к быстрому восстановлению экономики,

– отметил Ричард Кёртин, главный экономист, участвовал в разработке исследования.

Пандемия коронавируса 2020: что известно по состоянию на 10 апреля Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



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