Самые лучшие компании в борьбе с коронавирусом по версии Forbes: техгиганты отстают

Forbes составил рейтинг лучших американских компаний, которые эффективно противостоят пандемии коронавируса. В первую пятерку попали три мобильных оператора, а среди первых десяти есть известная сеть фаст-фудов McDonald's. Касательно техгигантов, то выше всех находится холдинг Alphabet, "мать" Google.

Американское издание Forbes представило рейтинг 25 самых лучших публичных компаний США, которые наиболее эффективно противодействовали распространению пандемии коронавируса. То есть эти предприятия оперативно отреагировали на все рекомендации Министерства здравоохранения и сумели наладить полноценную работу.

Так, ряд компаний закрыли офисы и перевели работников на удаленный режим работы, другие пересмотрели правила предоставления больничных и отпусков по уходу за больными. Как указано в Forbes, хотя бы на время главным для мировых корпораций стал не только собственный финансовый успех.

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Как Forbes отбирал лучшие компании? Американское издание анализировало действия компаний с 7 мая по 22 критериям – от требования присутствовать на рабочем месте и наличия отдельных фондов помощи работникам. Каждый из критериев эксперты оценивали по пятибалльной шкале, после чего считали средний балл.

Лидеры рейтинга: первая пятерка

Первое место – мобильный оператор Verizon

Общий балл: 3,87 из 5-ти.

Основные достижения:

одна из самых лояльных компаний в вопросе предоставления отпусков по болезни;

предоставляет льготы местным общинам.

По состоянию на май 2020 года, Verizon не уволили ни одного из своих работников. В частности, в компании работает около 135 000 человек. В апреле мобильный оператор выделил 54 миллионов долларов финансовой помощи некоммерческим организациям. Работникам, заболевшим коронавирусом, компания предоставляет полностью оплачиваемый 8-недельный отпуск.



Мобильний оператор Verizon / Фото Flickr

Второе место – сеть супермаркетов Target

Общий балл: 3,83.

Достижения:

Американский ритейлер увеличил зарплаты более 300 тысячам своих сотрудников в период пандемии.

в период пандемии. Компания предоставляет оплачиваемый на 100% отпуск на месяц работникам, старше 65 лет, беременным и тем, кто имеет проблемы со здоровьем.



Один из крупнейших розничных ритейлеров США / Фото Flickr Один из крупнейших розничных ритейлеров США / Фото Flickr

Третье место – мобильный оператор AT&T

Общий балл: 3,83.



Еще один крупный мобильний оператор / Фото Flickr

Четвертое место – гипермаркеты Walmart

Общий балл: 3,78.



Один из крупнейших продуктовых ритейлеров США / Фото Flickr

Пятое место – еще один крупный оператор мобильной связи T-Mobile

Общий балл: 3,77.



Третий крупный оператор мобильной связи в США / Фото Flickr

Какие еще известные компаний попали в рейтинг Forbes?

На седьмом месте находится глобальная сеть кофеен Starbucks (общий балл 3,74). Так, компания выделила 1 миллион долларов благотворительной организации Feeding America, которая предоставляет бесплатные продукты и готовую пищу малообеспеченным людям. Еще 3 миллиона долларов Starbucks направил другим благотворительным фондам США.

Работникам, которые выходили на работу в условиях опасности из-за коронавируса, подняли зарплату на 3 доллара в час. Кроме того, компания предоставляет финансирование в виде грантов тем сотрудникам, которые столкнулись с материальными проблемами в результате пандемии.



Сеть кофеен Starbucks / Фото Flickr Сеть кофеен Starbucks / Фото Flickr

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В первой десятке компаний есть и банк. Это JP Morgan Chase с общим баллом в 3,70. Финучреждение оплатило своим работникам тесты на коронавирус.

На 11 месте находится известная сеть фаст-фудов McDonald's (оценка 3,64).

Руководство компании снизило себе зарплаты минимум на 25% .

. Также заведение быстрого питания выделило 10 миллионов бесплатных обедов работникам сферы здравоохранения и общественной безопасности.

Несмотря на ряд таких положительных моментов, в Чикаго сотрудники McDonald's подали на компанию в суд. Они обвинили сеть фастфудов в том, что она не способна обеспечить безопасность здоровья собственному персоналу и клиентам.



Заведение быстрого питания McDonald's / Фото Flickr

А как насчет техногигантов?

Самую высокую строчку в рейтинге Forbes среди технологических компаний заняла Alphabet – владелица Google. Однако она не вошла даже в топ-15, а находится лишь на 16 месте с общим баллом в 3,55. Среди основных заслуг компании то, что она предоставила 250 миллионов долларов в виде грантов на рекламу информации о коронавирусе. Кроме того, Alphabet позволила своим сотрудникам работать удаленно до конца года.

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На 18 месте разместился производитель iPhone – Apple (общий балл 3,55). Несмотря на то, что компания вынуждена была временно закрывать свои физические магазины, она продолжала платить зарплату работникам. Техногигант приобрел более 30 миллионов защитных масок для медиков.



Логотип компании Apple / Фото Flickr

Кто еще из гигантов рынка занял высокие позиции в рейтинге?