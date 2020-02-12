Самые дорогие акции в мире: сколько домов можно купить за акцию Berkshire Hathaway

Акции Berkshire Hathaway самые дорогие в мире — 300 000 долларов за одну. Причины в ограниченном количестве акций.

Акции Berkshire Hathaway класса A продолжают быть самыми ценными в мире и составляют около 300 000 долларов за акцию. Об этом сообщает Markets Insider.

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Высокая цена частично объясняется решением Уоррена Баффетта. Генеральный директор компании не делил акции на части, чтобы увеличить их количество, как это обычно делают. Из-за этого цена не снижалась, а ограниченное количество акций только добавляла стоимости. Баффет однажды заявил, что разделение акций откроет двери для ежедневных участников фондового рынка, которые хотят быстро заработать и игнорируют стратегию купли-содержание, которой придерживается Баффет.

Я не хочу, чтобы кто-то покупал Berkshire, думая, что они могут быстро заработать много денег. Им это не удастся. И некоторые из них будут обвинять себя, а некоторые из них будут обвинять меня. Все они будут разочарованы. Я не хочу разочарованных людей,

– написал Баффет в биографии.

Markets Insider подсчитали что можно купить за одну акцию компании Berkshire Hathaway:

151000 билетов американской лотереи "Мега миллионы"

1400 акций компании Apple

3 часов Audemars Piguet

1 McLaren 720S (спортивная машина)

Одна 52-футовая яхта Pershing

5 лет образования в Чикагском университете

51 месяц аренды в Нью-Йорке

2 дома в Западной Вирджинии, США

Что такое Berkshire Hathaway?Это американская холдинговая компания, которая занимается инвестициями и страхованием. Она контролирует более 40 компаний в таких секторах, как финансовые услуги, кондитерское производство, издательское дело, ювелирный бизнес, производство мебели, ковров, стройматериалов и др. Генеральным директором компании является Уоррен Баффет, который владеет 31% акций компании. Несмотря на то, что акции компании самые дорогие в мире, сама компания не входит в топ-10 самых дорогих брендов мира.