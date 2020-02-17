Самые сильные компании мира находятся не в Америке: мнение миллиардера

Профессиональный инвестор Чарльз Мангер, вице-глава компании Berkshire Hathaway и давний бизнес-партнер Уоррена Баффета, поделился своими мыслями относительно инвестиций в акции компаний.

Специалист рассказал о своем отношении к китайским компаниям и почему он никогда не покупал акции Tesla. Об этом пишет Forbes.

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О бизнесе, китайском фондовом рынке и американской политике

Хотя экономика США является крупнейшей, самые сильные компании в мире находятся не в Америке. Я думаю, что китайские компании сильнее наших и развиваются быстрее, – заявил 96-летний Чарльз Мангер на ежегодной встрече Daily Journal Corp., американской издательской компании со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе.

С приближением выборов в США, которые должны состояться в ноябре 2020 года, Мангер выразил обеспокоенность состоянием американской политики. Он охарактеризовал ее состояние как "удивительно ужасное" из-за "избытка ненависти, которую люди могут наблюдать".

По моему мнению, нас ждет много неприятностей, – утверждает инвестор, размышляя о будущем США.

В последнее время Мангер все чаще говорит о Китае. Он удивляется тому, как инвесторы "ведут игры" на фондовом рынке азиатской страны.

Сложно представить себе что-то интереснее, чем то, как китайцы обращаются с акциями. В этом они так же хороши, как и во всем остальном, – добавил Мангер.

Миллиардер Чарльз Мангер: что надо знать о друге Уоррена Баффета Американский адвокат, экономист и профессиональный инвестор. Является председателем Daily Journal Corp. По подсчетам Forbes, от первой встречи в 1959 году с Уорреном Баффетом общий размер состояния Мангера составляет 2 миллиарда долларов.

Об акциях Tesla и Илоне Маске

На вопрос об акциях Tesla и последние события, связанные со стремительным ростом стоимости ценных бумаг производителя электромобилей, инвестор ответил: "Я никогда не купил бы их (акции – ред.) И никогда не буду торговать ими".

Также он выразил свое отношение к генеральному директору Tesla Илону Маску.

Я считаю, что Маск переоценивает себя. Однако он может не всегда ошибаться. Продажи Tesla выросли, так как Илон убедил людей, что может вылечить рак, – отметил Мангер.

О будущем печатных изданий

Кроме того, Мангер поделился мыслями по развитию публицистических изданий, в частности, газет. По его мнению, все ежедневные газеты вскоре "умрут". По его словам, "технологические трансформации разрушают печатную публицистику в Америке". Однако, инвестор не отрицает, что, возможно, несколько грандиозных изданий, все-таки, выживет.

Что известно о собрании Мангера с сотрудниками Daily Journal Чарльз Мангер решил провести встречу с сотрудниками Daily Journal сразу через две недели после того, как Berkshire Hathaway отказалась от своей газетной империи, продав более 30 местных изданий компании Lee Enterprises за 140 млн долларов наличными. Ранее Баффет потратил 36 млн долларов на приобретение газеты The Buffalo News, а в начале 2010 года он купил 28 локальных изданий медиагруппы Berkshire Hathaway за 344 млн долларов.