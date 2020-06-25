Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, объявила о создании фонда развития туризма. Начальная сумма инвестиций составит 4 млрд долларов. Создание фонда предусмотрено в рамках инициативы по переориентации страны от нефтяной сферы к ее туристической индустрии.

Саудовская Аравия настроена на развитии туристической отрасли как части своей программы Vision 2030, сообщает OilExp. Власти страны хотят, чтобы экономика королевства была менее зависимой от нефти и более открытой для иностранных инвестиций.

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Цель фонда развития туризма

По словам министра туризма Саудовской Аравии Ахмеда аль-Хатиба, новый фонд развития туризма играть важную роль в раскрытии туристического потенциала страны.

Аль-Хатиб отметил, что открытие фонда свидетельствует о перспективности сектора туризма для инвесторов.

Социально-экономическое значение этого сектора (туристического – ред.) нельзя недооценивать. Ведь оно стимулирует рост и перераспределение, привлекает международные инвестиции, создает новые рабочие места и вообще повышает уровень жизни населения Саудовской Аравии,

– отметил Ахмед аль-Хатиб.

Экономика Саудовской Аравии все еще зависима от нефтяной сферы

В 2019 году королевство запустило новый визовый режим для привлечения иностранных туристов. Несмотря на это, быстрого восстановления туристического потока не стоит ждать.

Сегодня экономика Саудовской Аравии страдает от резкого снижения доходов от нефтяной сферы. Это произошло в результате обвала цен на нефть из-за снижения спроса на сырье и договоренности стран ОПЕК+ рекордно снизить объемы добычи ресурса на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки к концу июля.

Во Всемирном банке отметили, что падение цен на нефть в условиях пандемии коронавируса является еще одним напоминанием о диверсификации экономики, что зависит от нефтяной сферы.

Специалист Всемирного банка Айхан Козе заявил, что даже если цены на нефть и начали расти, все же недавний обвал стоимости сырья сам за себя говорит странам-экспортерам нефти о важности реформ по перераспределению их экономики.