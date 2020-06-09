Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти в первом квартале 2020 года снизились на 21,9%, или около 11 млрд долларов, согласно данным, опубликованным государственным агентством статистики.

Резкое падение доходов вызвано уменьшением общего дохода королевства от экспорта товаров на 20,7% с начала этого года, что составляет 53 миллиардов долларов, пишет Markets Insider с ссылкой на данные Главного управления статистики.

Проблема падения объемов экспорта товаров объединилась со снижением цен на нефть. Как известно, из-за пандемии коронавируса, что привело к прекращению транспортных перевозок, временной остановки работы ряда предприятий, спрос на нефть рекордно снизился. Поэтому цены на сырье обвалились.

Интересно: Как изменилась цена американской нефти WTI после рекордного обвала – график

Роль Саудовской Аравии в ОПЕК+: ключевые изменения на рынке

Кроме того, Саудовская Аравия и Россия во время мартовской встречи стран ОПЕК+ не смогли договориться о снижении объемов нефтедобычи, чтобы сохранить ценовую стабильность. В результате Эр-Рияд снизил стоимость сырья.

В апреле ОПЕК+ все же приняли соглашение о рекордном сокращении объемов добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня. А в субботу, 6 июня, представители организации договорились о продлении действия этого соглашения еще на один месяц – июль.

До этого предполагалось, что с июля и до конца 2020 года объемы добычи нефти будут снижены на 7,7 млн баррелей в сутки.

Актуально: Нефть дорожает, однако цены все еще нестабильны: как эксперты оценивают ситуацию на рынке

Как упал объем экспорта товаров в Саудовской Аравии

Снижение цен на нефть способствовало падению экспорта сырья. В частности, этот показатель уменьшился в первом квартале 2020 года и составил 75,8% от общего экспорта Саудовской Аравии по сравнению с 77% за аналогичный период в 2019 году.

Из-за карантина в результате пандемии коронавируса снизились объемы экспорта и других товаров в Саудовской Аравии. Например, выручка от экспорта пластмассы и химикатов упала на 16,5% за первые три месяца 2020 года.

Основным торговым партнером Саудовской Аравии был Китай в прошлом квартале. КНР потратил 9 млрд долларов на покупку товаров у королевства.

Следующими двумя крупными покупателями стали Япония и Индия, которые потратили на товары Саудовской Аравии 5,3 млрд долларов и 5,2 млрд долларов соответственно.



Динамика экспорта и импорта нефти в Саудовской Аравии / График взят на сайте Markets Insider