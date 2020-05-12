Как Саудовская Аравия пытается повысить цены на нефть и стабилизировать ситуацию на рынке

Саудовская Аравия собирается еще больше снизить объемы нефтедобычи, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, который значительно пострадал в течение предыдущих двух месяцев.

Крупнейший мировой экспортер нефти объявил в понедельник, 11 мая, что в июне сократит нефтедобычу еще на 1 млн баррелей в день, сообщает CNN. Этому решению предшествовало достижение в апреле соглашения ОПЕК+, чтобы остановить исторический обвал цен в условиях пандемии коронавируса.

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В результате Саудовская Аравия в мае должна была добывать лишь 7,5 млн баррелей. Это на 39% меньше, чем в апреле, когда королевство намеренно затопило рынок нефтью в разгар "ценовой войны" с Россией.

Последние решения Саудовской Аравии, крупнейшего мирового экспортера нефти, о снижении нефтедобычи подчеркивают интенсивное давление, которое избыточное предложение сырья нанесло бюджету стран Ближнего Востока.

Им нужно повысить цены и стабилизировать рынок нефти, так как это их банкомат,

– отметила Хелима Крофт, специалист в RBC Capital Markets.

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Саудовской Аравии наиболее выгодно, чтобы цены на нефть выросли более чем вдвое. Ведь благодаря высокой стоимости нефти страна сможет сбалансировать свой госбюджет, потерпевший высокие социальные и военные потери.

Официальный представитель Министерства энергетики Саудовской Аравии заявил СМИ о том, что королевство надеется, что дополнительные снижения объемов нефтедобычи "заставит" ОПЕК+ и "других стран-производителей" тоже сократить добычу для поддержки нефтяного сектора.

Иными словами, Эр-Рияд подчеркнул, что нужно сделать больше, чтобы сбалансировать цены на "черное золото", которые остаются все еще низкими даже после того, как они отскочили от рекордного обвала на прошлом месяце.

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Всего несколько недель назад Саудовская Аравия заливала рынок нефтью. Теперь они полностью меняют свои решения, чтобы стабилизировать рынок,

– сказал Райан Фицмаурице, стратег из энергетических рынков в Rabobank.

Спрос на бензин в Соединенных Штатах снизился, поскольку некоторые штаты ослабили карантин и запустили экономику. Однако миру все же требуется гораздо меньше нефти, чем это было до пандемии.

Местные СМИ Саудовской Аравии сообщали, что Министерство энергетики страны поручило национальной нефтяной компании Saudi Aramco “также пытаться снизить" добычу в течение мая "по соглашению со своими заказчиками".

Это лишь один из признаков того, что ценовая война окончательно закончилась. Саудовская Аравия делать все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке,

– заявила Крофт, аналитик не RBC.