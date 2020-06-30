Эксперты американского банка Morgan Stanley уверены, что экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, будет "резким и коротким". То есть речь идет о V-образном восстановлении экономической ситуации.

Несмотря на то, что фондовые рынки рынки пережили еще одно падение, эксперты Morgan Stanley во главе с экономистом Четаном Ахья отмечают быстрое восстановление экономики, пишет Markets Insider.

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По словам экономистов американского банка, мировая экономика вернется к докоронавирусного уровня до четвертого квартала этого года и будет способствовать до 2021 года сильному отскоку фондового рынка от тенденции спада, добавили экономисты банка.

Мы имеем большую уверенность в нашем предыдущем прогнозе о восстановлении экономики за V-образной формой,

– утверждают эксперты Morgan Stanley.

По прогнозам американского банка, в результате быстрого восстановления экономики подскочат и цены на нефть, вернувшись к значениям, зафиксированным еще до начала пандемии. Хотя в этом вопросе аналитики все же отмечают, что стоимость сырья будет расти медленно.

В Morgan Stanley отмечают, что государственный долг крупных экономик пополнится, поскольку инвесторы будут вкладывать деньги в более рисковые активы.

По данным американского банка, мировой валовой внутренний продукт снизится на 8,6% во втором квартале 2020 года. Однако к концу года это число снизится до 3%.

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Даже если осенью будет зафиксирована вспышка второй волны коронавируса, в Morgan Stanley не прогнозируют значительного экономического спада. Эксперты утверждают, что в таком случае власти стран будет уже более тщательно оценивать риски и вводить карантин "выборочно".

Сценарии экономического развития Morgan Stanley