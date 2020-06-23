Virgin Galactic будет сотрудничать с NASA: акции компании Ричарда Брэнсона резко подорожали
Акции Virgin Galactic резко подскочили в цене после того, как компания миллиардера Ричарда Брэнсона подписала соглашение с NASA. Это позволит предприятию по космическому туризму начинать готовить космонавтов к полетам на Международную космическую станцию.
Virgin Galactic, которая публично торгуется, но при этом принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, а ее председателем является Чамата Палихапития (Chamath Palihapitiya), заявила в понедельник, 22 июня, о подписании соглашения "Space Act Agreement" с Космическим агентством имени Линдона Джонсона NASA, сообщает CNBC. В частности, Агентство Джонсона руководит программой подготовки космонавтов в Хьюстоне.
После обнародования этой информации акции Virgin Galactic выросли в цене на 15,9%, достигнув 17,39 доллара за одну штуку.
По теме: Не SpaceX единой: 4 компании аэрокосмической отрасли, в акции которых выгодно вложить деньги
Детали соглашения между Virgin Galactic и NASA
Так, согласно договору, компания Ричарда Брэнсона сообщила, что будет разрабатывать "частную программу полетов космонавтов на орбиту". Этот проект будет аналогом инициативы, которая предусматривала подготовку туристов коммерческих рейсов Virgin Galactic.
В Virgin Galactic утверждают, что космические миссии будут варьироваться "от частных экспедиций к научным исследованиям, поддерживаемых правительством".
Мы рады сотрудничать с NASA. Это позволит нам использовать как нашу платформу для космических полетов, так и предложить собственную учебную стратегию для таких полетов NASA и другим агентствам,
– заявил генеральный директор Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс.
Руководитель NASA Джим Брайденстайн заявил на своей странице в Twitter, что на этой неделе космическое агентство подробнее сообщит о том, с какой целью организация будет использовать суборбитальные рейсы.
Что известно о космических полетах Virgin Galactic
Сотрудничество с NASA является отдельной инициативой и не касается основного бизнеса Virgin Galactic. Ведь, как известно, компания планирует осуществлять короткие пассажирские полеты в космос, и, таким образом, развивать космический туризм.
-
Акции JD.com в тренде: как китайский онлайн-ритейлер отличился успехом на фондовой бирже18 июня , 16:17
-
В МЭА ожидают на самое сильное в истории падение спроса на нефть в 2020 году: последние данные16 июня , 21:03
-
Мировые цены на нефть продолжают падать: почему сырье дешевеет уже несколько дней подряд17 июня , 09:19