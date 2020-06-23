Акции Virgin Galactic резко подскочили в цене после того, как компания миллиардера Ричарда Брэнсона подписала соглашение с NASA. Это позволит предприятию по космическому туризму начинать готовить космонавтов к полетам на Международную космическую станцию.

Virgin Galactic, которая публично торгуется, но при этом принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, а ее председателем является Чамата Палихапития (Chamath Palihapitiya), заявила в понедельник, 22 июня, о подписании соглашения "Space Act Agreement" с Космическим агентством имени Линдона Джонсона NASA, сообщает CNBC. В частности, Агентство Джонсона руководит программой подготовки космонавтов в Хьюстоне.

После обнародования этой информации акции Virgin Galactic выросли в цене на 15,9%, достигнув 17,39 доллара за одну штуку.

По теме: Не SpaceX единой: 4 компании аэрокосмической отрасли, в акции которых выгодно вложить деньги

Детали соглашения между Virgin Galactic и NASA

Так, согласно договору, компания Ричарда Брэнсона сообщила, что будет разрабатывать "частную программу полетов космонавтов на орбиту". Этот проект будет аналогом инициативы, которая предусматривала подготовку туристов коммерческих рейсов Virgin Galactic.

Интересно, что в компании Брэнсона заявили, что постараются приобрести места на корабле Crew Dragon от SpaceX Илона Маска на рейсы в Международной космической станции.

В Virgin Galactic утверждают, что космические миссии будут варьироваться "от частных экспедиций к научным исследованиям, поддерживаемых правительством".

Мы рады сотрудничать с NASA. Это позволит нам использовать как нашу платформу для космических полетов, так и предложить собственную учебную стратегию для таких полетов NASA и другим агентствам,

– заявил генеральный директор Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс.

Руководитель NASA Джим Брайденстайн заявил на своей странице в Twitter, что на этой неделе космическое агентство подробнее сообщит о том, с какой целью организация будет использовать суборбитальные рейсы.

BREAKING: @NASA is developing the process to fly astronauts on commercial suborbital spacecraft. Whether it’s suborbital, orbital, or deep space, NASA will utilize our nation’s innovative commercial capabilities. RFI will be released next week. pic.twitter.com/MOvRMywZAK — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) June 19, 2020

Что известно о космических полетах Virgin Galactic

Сотрудничество с NASA является отдельной инициативой и не касается основного бизнеса Virgin Galactic. Ведь, как известно, компания планирует осуществлять короткие пассажирские полеты в космос, и, таким образом, развивать космический туризм.

Virgin Galactic предлагает 603 мест для частных пассажиров, которые хотят полететь в космос. Цена билета колеблется в пределах 200-250 тысяч долларов на одного человека. Компания Ричарда Брэнсона еще не начала коммерческое обслуживание. На сегодня продолжаются тестирование на операционной базе Virgin Galactic в Нью-Мексико.