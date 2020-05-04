Сделка на миллиард: Intel планирует купить израильский технологический стартап Moovit

Американский технологический гигант Intel намерен купить израильский стартап Moovit за 1 млрд долларов. Около 10% от общей стоимости компании будет направлено для содержания работников в течение следующих двух лет.

Основанный в 2012 году, Moovit, чей офис расположен в израильском городе Нес-Циона, собрал 133 млн долларов инвестиций, сообщает PYMNTS. В частности, из числа инвесторов были большие венчурные фонды: BRM Capital, Hanako, BMW iVentures, Sequoia Capital Israel и Vintage Investments Capital.

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Стартап Moovit использует искусственный интеллект и аналитику больших данных, чтобы предложить технологические стратегии для почти 800 млн людей в мире. Как ожидается, сумма сделки составит 1 млрд долларов.

Что нужно знать о Moovit? Это один из самых популярных навигаторов, созданных в Израиле. Мобильное приложение позволяет пользователю проложить самый быстрый и эффективный маршрут при перемещении общественным транспортом. Пользователь получает информацию о маршруте в режиме реального времени.



Moovit насчитывает 775 пользователей во всем мире. Программа поддерживает 45 языков и действует в 3100 городах.

Согласно договоренности, Moovit превратится в автомобильный хаб Intel в Израиле (под руководством Mobileye, израильского филиала Intel) и будет помогать американской корпорации развивать технологию автономного управления.

Пока не вполне понятно, над чем точно будет работать Moovit в этом хабе. Отслеживание данных о ситуации на дороге в режиме реального времени и смарт-маршрутизация - это то, чем сейчас занимается стартап,

– говорится в сообщении издания Techcrunch.

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Moovit получил в 2018 году 50 млн долларов от Intel Capital, подразделения Intel по управлению корпоративным венчурным капиталом, в ходе раунда финансирования серии D.

Moovit рассчитывает, что количество пользователей его платформой превысит 1 млн до 2021 года. Кроме того, стартап планирует расширить количество городов, в которых будут работать его технологии для улучшения мобильности. Мы в восторге от нашего будущего сотрудничества с Mobileye,

– отметил Нир Эрез, соучредитель и генеральный директор Moovit.

Профессор Амнон Шашуа, старший вице-президент и техдиректор Mobileye, присоединился к совету директоров Mobileye как наблюдатель еще в 2018 году.

На момент последнего раунда финансирования Moovit оценивался более чем 500 млн долларов. Однако рост, достигнутый стартапом в течение последних двух лет, увеличил его рыночную капитализацию.