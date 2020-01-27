Что повлияет на финансовый рынок на этой неделе: топ событий

Компании-гиганты отчитываются перед инвесторами, импичмент Трампу, процентные ставки и Brexit. Собрали важнейшие события мира на этой неделе, которые повлияют на финансовый рынок.

Технические гиганты Apple, SAP, Facebook, Samsung и южнокорейский производитель чипов SK Hynix на этой неделе будут отчитываться перед инвесторами. Это будут делать также Boeing, International Paper, GE, United Technologies, Lockheed Martin, Caterpillar, Lockheed Martin, Unilever, Exxon Mobil, Shell и Chevron.

На финансовом рынке также ожидают реакцию этих компаний на распространение коронавируса. Неуверенность относительно будущего этого вируса уже повлияла на цены на акции, сырую нефть и китайский юань, сообщает Bloomberg.

Подробнее: Коронавирус снизил цены на акции, нефть и юань: инвесторы выжидают

Главные события:

Суд в Сенате по импичменту президента Дональда Трампа продолжается в понедельник 27 января в Вашингтоне. Для устранения президента от власти требуется две трети голосов сенаторов. Правда большинство в Сенате составляют республиканцы (53 места из 100), а они не намерены выносить импичмент Трампу. Таким образом, вероятность импичмента низкая. И все же это важное событие, которое может повлиять на финансовый рынок.



Ожидают, что ФРС (Федеральная резервная служба) откроет 2020 год так же, как закрыли 2019 год. Это означает, что процентные ставки будут стабильными в среду, 29 января.

Заседания BOE (Банк Англии) должно состояться в четверг. Все из-за ряда комментариев, распространивших спекуляцию о том, что снизят процентные ставки.

США отчитывается о ВВП четвертого квартала.

Великобритания должна покинуть Европейский Союз в пятницу, 31 января. Это однозначно повлияет на финансовый рынок, несмотря на то, что до сих пор неизвестно какими будут последствия Brexit.

Эта неделя началась с колебаний цен на акции, нефть и юань из-за смертельно опасного коронавируса.