Швеция лидирует среди всех европейских стран по темпам восстановления экономики после пандемии коронавируса. Скандинавская страна сообщила, что ее ВВП, так называемый показатель экономического здоровья, увеличился в среднем на 0,4%.

Такой рост может быть результатом правительства страны не вводить жесткого карантина, чтобы сдерживать распространение COVID-19. Об этом сообщает PYMNTS с ссылкой на CNBC.

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По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на воскресенье, 31 мая 2020 года, в Швеции было зафиксировано 37 542 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 4395 – летальные. Таким образом, в этой стране больше инфицированных и смертей от COVID-19, чем у ее соседей, среди которых Финляндия, Дания, Норвегия и Исландия.

В первом квартале 2020 года ВВП Швеции выросло на скромные 0,1% по сравнению с последним кварталом 2019 года.

Экономисты Reuters ранее прогнозировали, что ВВП скандинавской страны, за первые три месяца этого года, наоборот, снизится на 0,6%.

Негативные последствия пандемии для Швеции и прогнозы экспертов касательно Европы

В апреле Riksbank, центральный банк Швеции, заявил, что из-за пандемии понес убытки бизнес страны, а также были повреждены цепи поставки товаров. По словам представителей главного финансового регулятора, компании будут продолжать испытывать негативные последствия коронавируса, и многие из работников, вероятно, потеряют работу в течение ближайших месяцев.

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По данным Национального института экономических и социальных исследований, базирующегося в Лондоне, экономика Швеции упадет на 7% в 2020 году, а уровень безработицы в стране достигнет 10,2%.

В то время, как экономика Швеции продемонстрировала лучшие результаты восстановления от пандемии, чем другие европейские государства, из-за того, что не усиливала карантин, впереди еще большая часть года, о чем не стоит забывать. Мы ожидаем, что падение ВВП в этом году в Швеции будет подобное снижению этого показателя в Германии,

– отметил Дэвид Оксли, старший экономист Capital Economics.

ВВП Германии в первом квартале 2020 опустился на 2,3% в пересчете за год. По данным немецкого Федерального бюро статистики, всего в Европе ВВП снизится на 10% в течение второго квартала – с апреля по июнь (включительно).

Согласно данным Еврокомиссии, темпы роста экономики стран ЕС сократятся на 7,4% в 2020 году. Это будет худшим результатом для Европы после Великой депрессии в 1930-х годах.