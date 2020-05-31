Швеция без карантина: насколько удачной была стратегия правительства для экономики страны
Швеция лидирует среди всех европейских стран по темпам восстановления экономики после пандемии коронавируса. Скандинавская страна сообщила, что ее ВВП, так называемый показатель экономического здоровья, увеличился в среднем на 0,4%.
Такой рост может быть результатом правительства страны не вводить жесткого карантина, чтобы сдерживать распространение COVID-19. Об этом сообщает PYMNTS с ссылкой на CNBC.
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По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на воскресенье, 31 мая 2020 года, в Швеции было зафиксировано 37 542 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 4395 – летальные. Таким образом, в этой стране больше инфицированных и смертей от COVID-19, чем у ее соседей, среди которых Финляндия, Дания, Норвегия и Исландия.
В первом квартале 2020 года ВВП Швеции выросло на скромные 0,1% по сравнению с последним кварталом 2019 года.
Экономисты Reuters ранее прогнозировали, что ВВП скандинавской страны, за первые три месяца этого года, наоборот, снизится на 0,6%.
Негативные последствия пандемии для Швеции и прогнозы экспертов касательно Европы
В апреле Riksbank, центральный банк Швеции, заявил, что из-за пандемии понес убытки бизнес страны, а также были повреждены цепи поставки товаров. По словам представителей главного финансового регулятора, компании будут продолжать испытывать негативные последствия коронавируса, и многие из работников, вероятно, потеряют работу в течение ближайших месяцев.
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По данным Национального института экономических и социальных исследований, базирующегося в Лондоне, экономика Швеции упадет на 7% в 2020 году, а уровень безработицы в стране достигнет 10,2%.
В то время, как экономика Швеции продемонстрировала лучшие результаты восстановления от пандемии, чем другие европейские государства, из-за того, что не усиливала карантин, впереди еще большая часть года, о чем не стоит забывать. Мы ожидаем, что падение ВВП в этом году в Швеции будет подобное снижению этого показателя в Германии,
– отметил Дэвид Оксли, старший экономист Capital Economics.
ВВП Германии в первом квартале 2020 опустился на 2,3% в пересчете за год. По данным немецкого Федерального бюро статистики, всего в Европе ВВП снизится на 10% в течение второго квартала – с апреля по июнь (включительно).
Согласно данным Еврокомиссии, темпы роста экономики стран ЕС сократятся на 7,4% в 2020 году. Это будет худшим результатом для Европы после Великой депрессии в 1930-х годах.