Выход на IPO позволяет компании как привлечь дополнительное финансирование, так и повысить собственный имидж. Несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса, американский рынок IPO 2020 года, наоборот, активизируется. В последнее время ряд технологических компаний, производителей лекарств все чаще заявляют о намерениях стать публичными.

По словам Нила Келла, специалиста Bank of America, остановка экономической активности из-за пандемии скоро будет изменена волной IPO. Что нужно знать о выходе на биржу, обо всех особенностях этого процесса и, главное, как можно заработать на IPO – читайте в экспертном обзоре аналитиков "Фридом Финанс Украина" для Инвестиций24.

IPO: как работает и зачем это компаниям

IPO (от англ. Initial Public Offering – дословно "первичное публичное предложение") – публичная продажа акций частной компании путем реализации депозитарных расписок на ценные бумаги.

Акции можно продавать двумя способами:

размещением дополнительного выпуска бумаг путем подписки;

публичная продажа уже имеющегося выпуска ценных бумаг акционерам частного предприятия.

Когда бизнес уже имеет готовый продукт, он уверен в нем и хочет дальше его развивать, компании нужно привлечь финансирование. Поэтому IPO, прежде всего, дает возможность получить деньги от частных или институциональных (банков, других предприятий) инвесторов.

Инвестор, в свою очередь, зарабатывает на росте цены акций, дивидендах, а также выходе из сделанной инвестиции. Обычно этот заработок превышает первоначальное вложение в 10, а то и 300 раз.

В результате выхода на IPO компания становится публичной – публичное акционерное общество, или ПАО. Это означает, что частные инвесторы переходят в статус акционеров компании. В то же время, цена на акции компании-эмитента зависит от решения руководства фирмы.

В 2019 году 1242 мировых компании вышли на IPO, 211 из них – разместили свои акции на американских биржах. Клиенты "Фридом Финанс Украина" приняли участие в 33 IPO.

Торги на биржах / Фото Pixabay

В чем преимущество IPO для инвесторов?

Главный плюс инвестиций в IPO – вероятность высокого заработка. Однако не всегда все может быть успешно, потому что есть риски потерять деньги.

Немного статистики:

Средняя доходность от инвестиций в IPO к концу 3-месячного локап-периода (промежуток времени, после которого можно продавать ценные бумаги, приобретенные в андеррайтера непосредственно во время IPO) составляет 48%.

Средняя доходность к текущему моменту – 127%.

В частности, в 62 из 97 компаний, которые организовывали IPO, средняя доходность составила 79% в период локап.

Степан Джус, инвестиционный аналитик "Фридом Финанс Украина" рассказал на примерах, как можно заработать на IPO:

Например, инвестор имеет 2000 долларов и хочет инвестировать в IPO.

Он может инвестировать эти деньги в компанию Twilio Inc., разработчика программного обеспечения и инструментов API, в день, когда она только вышла на IPO, а это 22 июня 2016 года. Тогда к моменту, как предприятие начнет продавать свои акции – 23 сентября 2016 года, инвестор мог бы заработать 328% от своего первого взноса, то есть это +6 560 долларов. На сегодня эта сумма увеличится на 1180% – до 23 600 долларов. Другой пример: если бы инвестор 1 мая 2019 проку подал заявку на IPO в ценные бумаги Beyond Meat, известного производителя растительных аналогов мяса, его заработок до момента продажи акций – 6 августа 2019 года, поднялся на 620% – это 12 400 долларов, а сегодня это число возросло бы до 9200 долларов.

Бывает и такое, что получить высокий доход удастся лишь с течением времени. Так в свое время было с акциями Facebook, отмечает Степан Джус.

В частности, во время локап-периода цена акций сейчас популярной соцсети продемонстрировала отрицательное значение. Это значит, что если бы инвестор вложил свои 2000 долларов 17 мая 2012 года, до момента продажи акций, он потерял бы 940 долларов, поскольку цена бумаг опустилась на 47%.

Однако сегодня, спустя 8 лет, акции Facebook значительно подорожали. Поэтому инвесторы, вложившие деньги на долгосрочную перспективу увеличили свой доход на 507% и с 2 тысяч долларов получили 10 140 долларов.

IPO 2020 года: мировые тенденции

Аналитик Степан Джус утверждает, что из-за пандемии коронавируса количество компаний, которые будут выходить на фондовый рынок в 2020 году будет меньше. Так, с начала года лишь десяток фирм сделали публичное размещение, а большинство все же ожидают восстановления стабильности. Поэтому компании переносят свои заявки на лето и осень, а есть такие, которые вообще сместили этот процесс до конца года.

Один из крупнейших мировых производителей кофе JDE Peet's 19 мая анонсировал план размещения акции в Амстердаме (Нидерланды). По словам лиц, знакомых с этим вопросом, заработок по продаже ценных бумаг JDE Peet's может достичь 2 миллиардов евро (2,2 млрд долларов).

Довольно положительным знаком для 2020 года стали бы IPO технологических компаний. Однако Airbnb Inc. и Procore Technologies Inc., которые ранее заявляли о выходе на фондовый рынок в этом году, все же обратились к частным инвесторам.

Что известно о ситуации на фондовых рынках? Пандемия коронавируса вызвала масштабный обвал на фондовых рынках. Они упали на 37% с 21 февраля 2020 года, что, свою очередь, привело к экономическому спаду, известному как "коронакризис". 23 марта Конгресс США предоставил средства, чтобы покрыть корпоративные долги и на восстановление экономики. Такие действия стали положительными для фондового рынка, ведь он смог восстановить рост и компенсировать потери, поднявшись на 34,7% (данные по состоянию на 21 мая 2020 года).



Американский фондовый рынок / Фото Pixabay

Обзор недавних успешных IPO: сколько инвесторы заработали в мае 2020 года

По данным аналитиков "Фридом Финанс Украина", в 2020 году сама компании и ее клиенты-инвесторы приняли участие в 7 IPO. Среди них: Schrodinger Inc. (SDGR), Beam Therapeutics Inc. (BEAM), PPD Inc. (PPD), Revolution Medicines (RVMD), Passage BIO (PASG), ORIC Pharmaceuticals (ORIC), Lyra Therapeutics (LYRA). 5 из 7 компаний этого списка – фармацевтические предприятия, которые на фоне коронавируса пользуются популярностью у инвесторов. Цена акций этих компаний колеблется на уровне 16-27 долларов.

Доходность каждого из этих IPO превышает 10%, а в первый день торгов приблизилась к 70%. В целом этот показатель варьируется в пределах -4% до 286%. Средняя доходность к периоду локап составляет 63%.

Inari Medical (NARI)

21 мая 2020 года начал торговать акциями на бирже NASDAQ ведущий производитель медицинской техники Inari Medical. Компания представила для покупки 7,33 млн акций.

В начале торгов цена одной акции составляла 41,30 доллара – это +117,36% от стоимости на момент подачи заявки. Максимального значения цены акций удалось достичь на следующий день торгов на бирже, 22 мая, – это 47 долларов. Минимальная цена – 39,6 доллара за акцию, что выше, чем стоимость, заявленная ​​на момент подачи заявки. По состоянию на 2 июня 2020 года одна акция Inari Medical стоит 47,75 доллара.

Компания увеличила количество акций с 7,33 млн до 8,20 млн и сумела привлечь в ходе торгов на фондовой бирже 155,85 млн долларов.

SelectQuote (SLQT)

Как и Inari Medical, 21 мая на IPO вышел разработчик сервиса для сравнения страховых полисов, SelectQuote.

Основные цифры касательно его акций:

в ходе IPO компания предложила 25 млн акций по цене в пределах 17-19 долларов;

цена акции стартовала с отметки 26,26 доллара – это на 38,21% больше цены, зафиксированной на момент подачи заявки;

максимально значение стоимости ценных бумаг компании было достигнуто 21 мая – 28,17 доллара;

минимальное значение цены – 22 мая, 25,7 доллара за акцию;

после IPO рыночная стоимость компании может составить 3,09 млрд долларов.

По словам аналитика Степана Джуса, сектор InsureTech, который сочетает разработки в области технологий и страховых услуг, только развивается и уже является перспективным. SelectQuote работает в этой области. Поэтому высокий спрос на сервис компании, низкий уровень конкуренции может удачно сработать для компании и сделать ее одной из лидеров на рынке, добавил Джус.

Предстоящие IPO 2020 года

Warner Music Group (TBA)

WMG подала заявку на IPO через месяц после того, как Universal Music Group продала 10% акций китайскому интернет-гиганту Tencent за 3,36 млрд долларов (рыночная капитализация компании составляла 33,6 млрд долларов). Однако еще в 2017 году американский банк Goldman Sachs оценил Universal Music Group в 23,5 млрд долларов. Рост UMG подтолкнул и Warner Music Group подать заявку на IPO аж через 9 лет.

Ориентировочная дата IPO Warner Music Group – 3 июня 2020 года.

Vroom Inc. (VRM)

Это компания-разработчик онлайн-платформы для покупки и продаж автомобилей, которые раньше были в употреблении. Для понимания, на украинском рынке их аналогом является интернет-сервисы avto.ria.ua и rst.ua. Компания основана в 2012 году, а ее конкурентами являются: Carguru (CARG), Carvana (CVNA), Copart (CPRT) и AutoNation (AN).

Рыночная стоимость Vroom в декабря 2019 года составила 1,5 млрд долларов. На протяжении всей своей деятельности компания привлекла более 700 млн долларов. Только за последний раунд инвестирования в декабре 2019 года, Vroom удалось получить 254 млн долларов.

На протяжении почти всего марта, с 11 по 31 марта, спрос на услуги компании снизился на 15%. Причина – вспышка коронавируса. Поэтому в конце марта Vroom снизила цены на авто, чтобы стимулировать рост продаж и реализовать продукцию, которая накопилась еще до пандемии. Решение пошло на пользу предприятию и спрос на на его услугу действительно вырос. Однако валовая прибыль в расчете на одно авто снизилась с 1769 долларов в марте до 1236 долларов в апреле.

На рынке потребительских товаров категория подержанных автомобилей является одной из крупнейших и довольно перспективных. Отрасли удалось подняться с 693 млрд долларов в 2015 году до 841 млрд долларов в 2019 году.

Точной даты IPO Vroom пока неизвестно.

ZoomInfo Technologies Inc.

Это компания-разработчик платформы бизнес-аналитики, что принадлежит частным инвестиционным организациям. IPO ZoomInfo Technologies запланировано на июнь. Выход компании на биржу может стать одним из крупнейших среди техпроектов от начала пандемии. 11 мая ZoomInfo Technologies обновила заявку на первичный публичное размещение акций. Однако ее планы могут еще измениться.

В феврале 2020 года ZoomInfo подала заявку на размещение акций на общую сумму в 500 млн долларов. Если компании удастся привлечь эти деньги, то ее IPO может стать вторым по величине в США с начала пандемии.

В случае успеха IPO ZoomInfo, ей нужно будет рассчитывать на рекламу со стороны трейдеров, чтобы они о ней больше рассказывали. Ведь на рынке уже есть компании с подобными названиями. Например, всем известный сервис для видеоконференций Zoom. К слову, последняя во время карантина стала особенно популярной, а ее акции выросли на 140% в этом году.

Чтобы избежать конфузов с названием, ZoomInfo изменила тикер с ZOOM на ZTNO. Это произошло после того, как ее акции выросли на 890% в первом квартале этого года и Комиссия по ценным бумагам и биржам приостановила торги.

Среди других компаний, которые могут выйти на IPO в 2020 году, являются:

Procore Technologies – разработчик ПО для управления строительными проектами.

– разработчик ПО для управления строительными проектами. Сеть супермаркетов Albertsons .

. Платежная компания Shift4 Payments.

Что нужно учесть для заработка на IPO

Заработать на IPO возможно, хотя и существует ряд рисков. Однако эксперты рекомендуют сначала хорошо проанализировать все аспекты таких инвестиций. В частности, стоит узнать больше об IPO из аналитических материалов, изучить ситуацию на фондовых рынках в целом.

Если вы не уверены этого способа инвестиций, тогда задумайтесь над другими активами фондового рынка, например, вложение денег в акции или гособлигаций.