Сколько нужно времени для восстановления рынка нефти и цен на сырье: прогноз JPMorgan

Спрос на нефть остается исторически низкий, поскольку запасы значительно превышают имеющиеся места в хранилищах. Однако аналитики JPMorgan считают, что худший период для рынка нефти закончился.

Пандемия коронавируса и "ценовая война" между Саудовской Аравией и Россией привели к тому, что цена майских фьючерсов американской нефти WTI достигла отрицательного значения – минус 37,6 доллара. Благодаря достижению в апреле соглашения ОПЕК+ о сокращении объемов нефтедобычи, цены на нефть возобновили рост, пишет Markets Insider.

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Аналитики JPMorgan прогнозируют, что спрос на нефть начнет расти в течение следующих двух-трех месяцев, а избыток запасов сырья стабилизируется во второй половине 2020 года.

Сейчас все еще существует большая перенасыщенность нефти на рынке, что нужно исправить, прежде чем цены стабилизируются. Мы считаем, что мировой рынок нефти переживает переходный период, после которого начнется восстановление баланса в нефтяной сфере,

– отметили в JPMorgan.

На этой неделе цены на нефть значительно выросли. В частности, в среду, 6 мая, Brent превысила 30 долларов за баррель, а WTI достигла почти 25 долларов за баррель. В общем, американская нефть марки WTI выросла более чем вдвое по сравнению с минимальными значениями в конце апреля.

Даже если ситуация на рынке нефти полностью стабилизируется, пандемия коронавируса оставит длительные "шрамы" в отрасли, утверждают аналитики JPMorgan. Риск для нефтяных активов "вероятно, будет постоянно высокий" этом году из-за нестабильности динамики спроса и предложения.

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Что будет с ценами на нефть?