Сколько денег потеряли богатые люди мира из-за обвала на фондовых рынках: статистика

После довольно нестабильной для фондовых рынков недели, 10 самых богатых людей мира потеряли вообщем 37,7 млрд долларов. Это произошло из-за снижения почти на 8% индекса S&P 500 и промышленного индекса Доу-Джонса.

Девять из десяти миллиардеров понесли многомиллиардные потери только за один день, который в соцсетях назвали "Черным понедельником", вспоминая крушение фондовых рынков в октябре 1987 года, пишет Forbes.

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Больше всего потерял, как в долларах, так и в процентах французский бизнесмен-миллиардер Бернард Арно, чье состояние снизились на 6 млрд долларов, или 6%.

Генеральный директор парижской компании Louis Vuitton Moët Hennessy и третий самый богатый человек мира, Арно завершил день с чистой прибылью 92,6 млрд долларов. В пятницу, 6 марта, эта сумма составила 98,6 млрд долларов.

Самый богатый человек планеты, Джефф Безос, потерял 5,6 млрд долларов в день закрытия торгов на рынке. Общая сумма материального ущерба за прошедшую неделю председателя Amazon составляет 14,1 млрд долларов. В понедельник, 9 марта, акции интернет-гигант Amazon снизились в цене более чем на 5%.

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Состояние легендарного инвестора Уоррена Баффета сократилось на 5,4 млрд долларов. В интервью CNBC две недели назад Баффет назвал новый коронавирус "страшной материей". По его словам, вспышка смертельного вируса стала "первой и основной" угрозой для американских компаний и экономики в целом. Акции компании Баффета Berkshire Hathaway тоже снизились до рекордного показателя за год.



Инвестор Уоррен Баффет / Flickr

Мексиканский телекоммуникационный магнат Карлос Слим является четвертым из десяти других богачей, потерявших свое состояние из-за лихорадки на фондовых рынках. В частности, прибыль Слима снизился почти 5 млрд долларов и составляет 56,4 млрд долларов.

Испанец Амансио Ортега, который является основателем и бывшим главой Inditex, материнской компании бренда Zara, потерял 4 млрд долларов.

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Популярные технологические гиганты Facebook и Google тоже понесли материальный ущерб, как и их учредители и руководители.

Так, Марк Цукерберг и Ларри Пейдж в понедельник потеряли 4,2 млрд долларов и 3,3 млрд долларов соответственно. Соучредитель Google Сергей Брин автоматически покинул рейтинг самых богатых людей мира после уменьшения своего состояния на 3,1 млрд долларов.

Ряд влиятельных людей и богачей мира уже начали бороться с последствиями коронавируса. В частности, соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс вместе с женой Мелиндой объявили в феврале, что их фонд выделит 100 млн долларов помощи для противодействия негативного влияния эпидемии.

Просто посмотрите, как Covid-19 негативно повлиял на цепи поставок товаров и фондовые рынки, не говоря уже о жизни людей,

– отметил Билл Гейтс.

Объем его состояния, в которые входят и акции Microsoft и ценные бумаги других компаний, в понедельник снизился на 3,8 млрд долларов.



Билл Гейтс / Flickr

Единственным человеком из десятки богачей, чье состояние не снизились, является Майкл Блумберг. Это связано с тем, что его компания Bloomberg LP не торгует на рынке. Если бы акции фирмы бывшего кандидата в президенты торговались на биржах, в понедельник, они могли упасть в цене.

Вот как снизились доходы богачей, входящих в рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes: