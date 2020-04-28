Сколько понадобится времени для восстановления экономики США после пандемии: прогноз

Соединенным Штатам, вероятно, понадобится четыре года, чтобы восстановить экономику к уровню января 2020 года. Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на экономику страны, погрузив ее в рецессию.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на сообщение Скотта Минерда, директора по инвестициям компании Guggenheim Investments.

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Надежды, что экономика США будет восстанавливаться по V-образной форме – "бесполезные", подчеркнул эксперт. Валовой внутренний продукт страны снизится до уровней, которые в последний раз наблюдались в 2014 году, и будет оставаться низким в течение нескольких лет. Ведь убытки из-за коронавируса будут довольно затяжные.



Американский инвестор Скотт Минерд / Flickr

Экономический спад продлится до 2022 года, отметил Минерд, ссылаясь на исследование Гарвардского университета. Политика правительства США и Федеральной резервной системы (ФРС) направлены на поддержку населения, бизнеса и медицины в условиях распространения коронавирус, может быть недостаточной, говорит инвестор. Также эксперт раскритиковал решение Федрезерва вкладывать средства в корпоративные облигации.

ФРС и Министерство финансов США, по сути, создали новый моральный риск для рынка. Соединенные Штаты никогда не смогут вернуться к свободному рыночному капитализму, как это было до принятия антикризисного пакета мер,

– утверждает Скотт Минерд.

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Высокий уровень безработицы в США также создает напряжение для экономики страны. По некоторым оценкам, уровень безработицы в США вырастет до 20%.

Однако, по прогнозам Минерда, этот показатель возрастет до 30% к концу 2020 года. Удар по рынку труда будет в три-пять раз сильнее, чем от финансового кризиса, добавил инвестор.

Убытки для американских семей настолько серьезные, что на протяжении большей части десятилетия их уровень жизни будет довольно низкий. Эта проблема усугубляется тем, что в большинстве сфер происходят увольнения работников,

– говорит Минерд.

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Нынешняя политика американского правительства, несмотря на ее пользу для избежания очередного экономического спада не будет "результативной для долгосрочного роста", заявил инвестор.

Некоторые программы будут работать, а некоторые - нет. Однако они останутся в определенной форме навсегда. Теперь нам всем нужно разобраться, как двигаться дальше, управлять бизнесом и во что инвестировать в условиях нового рыночного режима,

– отметил Минерд.



Различия карантина от самоизоляции / Инфографика 24 канала