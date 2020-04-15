Смогут ли США избежать рецессии в 2020 году: прогноз экономистов Bank of America

По словам экономистов Bank of America, рецессия, с которой столкнулись Соединенные Штаты, может стать худшей для страны за всю ее историю.

Группа экономистов банка во главе с Мишель Мейер представила прогнозы относительно дальнейшего развития экономики США в условиях коронавируса, пишет Business Insider. Эксперты финучреждения ожидают, что ВВП США в 2020 году снизится на три четверти, кумулятивное снижение составит 10,4%.

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Кроме того, из-за кризиса будет потеряно до 20 млн рабочих мест, что, в свою очередь, приведет к увеличению уровня безработицы на 15,6%, говорится в сообщении банка.

Это будет самая глубокая рецессия, почти в пять раз серьезнее, чем кризис, который был в послевоенный период,

– отметила Мейер.

Оценив ряд экономических показателей в течение двух последних недель, специалисты Bank of America заявили, что ВВП первой четверти 2020 года опустится на 7%, а во втором квартале оно снизится сразу на 30%. В третьем квартале этот показатель немного восстановит рост, однако не стабилизируется.

Несмотря на то, что потребительские расходы, вероятно, обернутся в положительную сторону в третьем квартале 2020 года, мы ожидаем дальнейшего сокращения инвестиций в бизнес и сферу недвижимости. Также, по нашему мнению, произойдет сокращение запасов товаров, ведь могут возникнуть сбои в производстве и поставке продукции,

– утверждает Мейер.

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В Bank of America ожидают и значительных потерь на рынке труда, что приведет к росту уровня безработицы. В частности, две недели назад 3,3 млн американцев обратились за финансовой помощью по безработице. А на прошлой неделе заявки подали еще 6,6 млн граждан.

Экономисты американского банка прогнозируют, что в течение двух месяцев общее количество людей, которые потеряют работу составит от 16 до 20 млн человек.

Потеря рабочих мест может привести к увеличению уровня безработицы до 15,6%, что значительно выше, чем во время предыдущих кризисов,

– говорит Мишель Мейер.

И Белый дом, и Федеральная резервная система осуществили масштабные политические изменения для укрепления экономики США во время пандемии коронавируса. Однако Мейер утверждает, что этих решений недостаточно, и властям США придется вводить дополнительные меры, направленные на замедление темпов падения экономики.

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Больше налоговых скидок, дальнейшее расширение пакета помощи по безработице и увеличение финансирования малого бизнеса – это "потенциальные меры для сдерживания рецессии", добавила Мейер. Экономисты Bank of America считают, что финансовая помощь Белого дома вырастет до 5 трлн долларов. Как известно, сейчас президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении 2 трлн долларов на поддержку экономики страны.

Кроме этого, для реанимации экономики США могут понадобиться и другие стимулирующие меры – это снижение налога на оплату труда или дополнительный законопроект по развитию инфраструктуры, считает Мейер.



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