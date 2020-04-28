Снижение цен на нефть повлияло на настроения инвесторов: цены на акции начали падать

Азиатские и американские рынки акций во вторник, 28 апреля, снизились после значительного роста накануне. Обвал цен на нефть сильнее повлияло на инвесторов, чем новости о снятии карантина в ряде стран мира.

Фондовый индекс MSCI акций компаний Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии снизился на 0,3%, сообщает Business Insider. В Китае цены на акции упали на 0,7%, а в Южной Корее – на 0,22%.

Инвестиционные возможности: Как заработать миллиард долларов на акция: реальная история профессора Гарварда

Цены на нефть марки WTI резко снизились после того, как крупнейший американский инвестиционный фонд сообщил, что будет продавать июньские контракты, чтобы избежать дальнейших убытков из-за падения стоимости сырья.

Что происходит на рынке нефти: Нефть продолжает дешеветь: почему падают цены на сырье и как изменилась ситуация на рынке

Некоторые инвесторы надеются, что худший период для мировой экономики может закончиться. Ведь все больше стран позволяют предприятиям работать по их обычному графику. Однако отдельные инвесторы убеждены, что пока рано надеяться на восстановление экономики, потому что вакцину против коронавируса еще не создано.

У нас менее оптимистичные настроения. Мы ожидаем более медленного восстановления мировой экономики. Возможность повторного введения карантина может нарушить все оптимистичные прогнозы участников рынка относительно быстрого восстановления экономической деятельности,

– говорится в сообщении австралийского Commonwealth Bank.

Все три основные американские фондовые показатели в понедельник, 27 апреля, прогрессировали. Однако в целом они опустились на 20% от своих рекордных значений, зафиксированных в феврале этого года.

О ситуации на фондовых рынках накануне: Фондовые рынки растут несмотря на падение цен на нефть: как изменились основные биржевые индексы

Несмотря на это индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 на пути к своему лучшему показателю с 1987 года. Этому способствовало выделение правительством США триллионов долларов на спасение экономики от последствий коронавируса.

Однако, по мнению аналитиков, этот рост может быстро остановиться, потому что лекарств против коронавируса еще нет.

Правительства Италии и Новой Зеландии заявили о снятии ограничений. В Великобритании говорят, что пока рано их ослаблять. Штат Нью-Йорк, где зафиксировано больше всего в США больных на COVID-19, тоже не будет возвращаться к обычному режиму жизни в течение нескольких недель.

Читайте также: Успех Уоррена Баффета: как пережить финансовый кризис и развивать бизнес во время пандемии

Акции United States Oil Fund LP, крупнейшего американского нефтяного инвестиционного фонда, в понедельнику, 27 апреля, упали более чем на 16%. Это произошло после того, как в инвестфонде заявили, что продадут все свои июньские контракты на нефть WTI, чтобы избежать больших потерь, как было на прошлой неделе, когда американская нефть достигла отрицательного значения в цене.

Пандемия коронавируса 2020: что известно по состоянию на 28 апреля Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано 2 052 245 подтвержденных случаев заражения, из них 211 350 – закончились смертью. Выздоровели уже 896 669 человек.



Согласно информации Минздрава, в Украине подтверждены 9410 случаев заболевания COVID-19, вызванных новым коронавирусом, из них 239 – летальные, а 992 пациентов выздоровели.