Сомнительные сообщения Илона Маска: как одно предложение в Twitter повлияло на цену акций Tesla

По состоянию на пятницу, 8 мая, акции Tesla выросли на 7,78% с момента, когда неделю назад генеральный директор компании Илон Маск опубликовал сообщение в Twitter, что ценные бумаги автопроизводителя переоцененные.

Цена на акции Tesla резко снизилась сразу на 10,3% в прошлую пятницу, 1 мая, после твита Илона Маска. Однако эти потери быстро удалось компенсировать ростом, пишет CNBC.

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Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

В частности, ценные бумаги компании Маска в целом выросли на 16,84% в течение этой недели. Такая положительная тенденция является частью общего повышения стоимости акций Tesla. Ведь инвесторов радуют новости о том, что предприятие возобновит производство на своем американском автозаводе в городе Фремонт (штат Калифорния).

Как известно, ряд компаний и заводов в США вынуждены были закрыться в связи со вспышкой коронавируса, чтобы защитить своих работников. Заводы Tesla тоже пошли на этот шаг.

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Через свои публикации в Twitter у Илона Маска возникли проблемы с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ведь ранее гендиректор Tesla пообещал SEC согласовывать с ними все свои сообщения, касающиеся акций автопроизводителя. Это произошло после печально твита Маска в 2018 году, когда он заявил, что хочет сделать Tesla частной. Однако, как известно, свой замысел Маск так и не реализовал.

Пока неизвестно, согласовывал гендиректор Tesla свой сообщение о "завышенной" цене акций собственной же компании с американским регулятором. На вопрос журналистов издания The Wall Street Journal о том, твит был шуткой или согласованным, Маск ответил: "Нет". В SEC отказались от комментариев.