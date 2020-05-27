SpaceX Илона Маска сообщила, сколько собрала средств перед исторической миссией Demo-2

Компания SpaceX собрала 346,2 млн долларов в ходе последнего раунда финансирования. Космическая фирма Илона Маска подала поправку о привлечении средств за день до своей миссии Demo-2 – 27 мая 2020 года.

Об этом сообщает CNBC с ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

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Последний раунд финансирования SpaceX значит, что компания собрала почти 1,7 млрд долларов с начала 2019 года. В результате космическая компания Илона Маска является одним из самых дорогих предприятий в мире, которые будут выходить на IPO. В частности, рыночная капитализация SpaceX составляет 36 млрд долларов.

Капитал компании постоянно растет благодаря ее разработкам. Так, SpaceX одновременно работает над тремя амбициозными проектами: космический корабль Crew Dragon, интернет-спутники Starlink и еще один космический корабль Starship.

Основные проекты SpaceX

Именно Crew Drago n и Starship предназначены для полетов людей в космос, так называемом космическом туризме.

n и предназначены для полетов людей в космос, так называемом космическом туризме. Программа Starlink предусматривает создание глобальной сети небольших спутников, чтобы обеспечить доступ к быстрому интернету в любой точке планеты. Проект объединяет около 12 тысяч мини-спутников, которые SpaceX планирует вывести на орбиту в будущем.

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Миссия Demo-2 SpaceX: что о ней известно Миссия Demo-2 станет первым запуском космонавтов NASA с 2011 года. Маск и президент США Дональд Трамп планируют присутствовать при запуске космического корабля с астронавтами.



Прямую трансляцию запуска можно посмотреть на официальном YouTube-канале NASA. Старт трансляции 27 мая в 19:15 по киевскому времени. Непосредственный запуск космического корабля состоится в 23:33 по киевскому времени.