SpaceX намерена привлечь 250 млн долларов: над чем работает компания Илона Маска

Компания SpaceX намерена привлечь четверть миллиарда долларов. В частности, представители предприятия предусматривают, что 2020 год станет особенным для трех проектов предприятия Илона Маска – Crew Dragon, Starlink и Starship.

SpaceX планирует привлечь около 250 млн долларов путем продажи акции по цене 220 долларов за одну штуку. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на лица, которые ознакомлены с этим вопросом.

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В случае проведения успешного раунда финансирования рыночная капитализация компании Илона Маска возрастет до 36 млрд долларов и превысит ее нынешнюю стоимость – 33,3 млрд долларов. Ожидается, что раунд финансирования не завершится до второй неделе марта 2020 года.

В SpaceX пока не комментируют ситуацию касательно привлечением финансирования, сообщают CNBC.

В 2019 году компания собрала 1,33 млрд долларов в течение трех раундов финансирования. SpaceX является одной из самых дорогих частных компаний в мире, а ее акции входят в число наиболее востребованных в период IPO.

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Привлечение средств будет происходить в ходе работы компании над тремя важными проектам – Crew Dragon, Starlink и Starship.

SpaceX: подробнее о компании Американская частная фирма, работающая в области строительства космического транспорта. Также это известный производитель ракет-носителей семейства Falcon и космических кораблей Dragon. Штаб-квартира SpaceX находится в Готорне (штат Калифорния, США). Компанию основал инженер, изобретатель и предприниматель Илон Маск.

Что известно о проектах SpaceX?

Crew Dragon – проект по строительству космического аппарата, с помощью которого космонавты NASA будут транспортировать экипаж на Международную космическую станцию, а также туристов во время частных многодневных космических миссий. Агентство правительства США выделило SpaceX более 3,1 млрд долларов на разработку капсулы Crew Dragon. Кроме того, Маск заявил, что SpaceX потратила "сотни миллионов долларов" собственных средств на создание Crew Dragon.



Капсула Crew Dragon / Flickr

Сейчас проходит окончательное тестирование капсулы. Кроме того, 14 февраля NASA подтвердила свое заявление, что SpaceX станет первой, кто отправит космонавтов из США в космос еще со времен окончания программы Space Shuttle в 2011 году.

Миссия SpaceX, название которой "Demo-2" запланирована на апрель-июнь этого года. Starlink – это амбициозный проект компании по созданию глобального высокоскоростного интернета с помощью спутников. В планах компании Илона Маска – запустить около 12 000 спутников, чтобы обеспечить доступ к сети в любой точке мира.

SpaceX пока запустила в космос около 300 спутников Starlink.



Миссия SpaceX по запуску спутников / Flickr

Президент SpaceX и руководитель COO Gwynne Shotwell Гвен Шотуелл два года назад заявила, что покрытие всего мира высокоскоростным интернетом Starlink будет стоить компании "около 10 млрд долларов или даже больше".

Starship – это проект по строительству ракеты нового поколения компании. В частности, Илон Маск мечтает создать многоразовую ракету, подобно коммерческому самолету, который сможет перевозить до Луны и Марса по 100 человек.



Ракета Starship для полетов в космос / SpaceX