Спасение экономики: Конгресс США одобрил новый антикризисный пакет мер

Конгресс США одобрил новый антикризисный пакет мер для восстановления экономики, страдающей от пандемии коронавируса. Размер финансирования составляет 484 млрд долларов.

Это уже четвертый по счету законопроект о выделении средств на борьбу с последствиями COVID-19, принятый правительством США, пишет BBC.

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Законодательный акты, утвержденный Палатой представителей, предусматривает предоставление финансирования малому бизнесу Соединенных Штатов, больницам, а также проведение массового тестирования жителей страны на коронавирус. Президент Дональд Трамп заявил, что подпишет законопроект о дополнительном выделении средств, который был единогласно принят Сенатом во вторник, 21 апреля.

Назначение финансирования:

Только 310 млрд долларов пойдут на Программу защиты зарплат . В рамках этой инициативы представители малого бизнеса могут брать кредиты для выплаты заработной платы своим работникам. В прошлом месяце американская зарплатная программа получила 349 млрд долларов от государства.

. В рамках этой инициативы представители малого бизнеса могут брать кредиты для выплаты заработной платы своим работникам. В прошлом месяце американская зарплатная программа получила 349 млрд долларов от государства. Больницы получат 75 млрд долларов, а 25 млрд пойдут на расширение программы тестирования жителей страны на COVID-19.

Следует отметить, что по состоянию на пятницу, 24 апреля, в США подтверждено более 845 000 случаев заражения коронавирусом, более 46 000 из них закончились летально.

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В прошлом месяце Вашингтон утвердил крупнейший за всю историю США антикризисный пакет, выделив 2 трлн долларов на борьбу с пандемией. Новый законопроект, принятый в четверг, 23 апреля, увеличит общий объем государственного финансирования до 3 трлн долларов.

Дональд Трамп и демократы хотят принять еще один законопроект о помощи, размер которой превысит 1 трлн долларов. Однако их планам активно противостоят республиканцы.

В частности, лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Маккконнелл раскритиковал попытки оппонентов. Он заявил, что лучше поддерживать банкротстве компаний, чем действия федерального правительства, которое "ворует деньги у будущих поколений".



Республиканец Митч Маккконнелл / Flickr

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Экономический спад в США с каждым днем ​​усиливается. Растет уровень безработицы в стране. По официальным данным, за последние пять недель количество безработных американцев выросло до 26 миллионов. Только на прошлой неделе за пособием по безработице обратилось 4,4 млн человек.

Пандемия коронавируса 2020: что известно по состоянию на 24 апреля Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано 2 716 917 подтвержденных случаев заражения, из них 190 985 – закончились смертью. Выздоровели уже 745 092 человек.



Согласно информации Минздрава, в Украине подтверждены 7647 случаев заболевания COVID-19, вызванных новым коронавирусом, из них 193 – летальные, а 601 пациент выздоровел.