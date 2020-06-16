В МЭА ожидают на самое сильное в истории падение спроса на нефть в 2020 году: последние данные
Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что в этом году снижение спроса на нефть будет крупнейшим за всю историю. Несмотря на это, в организации прогнозируют стабилизацию ситуации на рынке до конца второй половины 2020 года и восстановления спроса на сырье до 2021 года.
По оценкам МЭА, мировой спрос на нефть марки Brent в этом году снизится на 8,1 миллиона баррелей в сутки, пишет Markets Insider. Этот показатель все же ниже предыдущего прогноза аналитиков в 9 млн баррелей. Однако такой уровень спада все же считается самым большим.
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Как изменится спрос на нефть 2020 года, согласно данным МЭА
- Если перевести показатель снижения спроса в сутки в денежную сумму, то она составит около 324 млн долларов.
- До 2021 года спрос на сырье восстановится до 5,7 млн баррелей в сутки, по данным агентства.
- Прогноз спроса на нефть базируется на больших, чем ожидалось, объемах поставки сырья во время карантина вследствие коронавируса.
- После постепенной отмены карантинных мер в некоторых странах мира спрос на нефть в Китае приблизился к уровню апреля 2019, сообщили в МЭА. В Индии спрос на сырье резко вырос в мае.
Ситуация на рынке нефти 2020: коротко о главном
В 2020 году спрос на нефть рекордно снизился из-за карантина в результате пандемии коронавируса. В результате приостановления транспортных пассажирских перевозок, работы производственных предприятий ослабили потребность в нефти и продуктах нефтепереработки.
Спрос на сырье снизился настолько, что цены на американскую нефть достигли отрицательного значения – минус 37 долларов за баррель. Такая ситуация с сырьем марки WTI состоялась впервые.
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Соглашение ОПЕК+ и ее последствия
Напомним, недавно страны ОПЕК+ договорились сократить объемы нефтедобычи на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки еще на один месяц – июль. Согласно предварительному соглашению участников организации, уже с июля и до конца года объемы добычи снизились бы на 7,7 млн баррелей в сутки.
Однако, в течение последних дней, цены на нефть снижаются из-за возможности возникновения второй волны коронавируса, что может негативно повлиять на спрос.
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