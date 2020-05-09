США и Китай пытаются урегулировать торговые отношения: как реагируют мировые рынки акций

Глобальные рынки акции продолжают расти. Этому способствуют новости о том, что Китай и США могут избежать еще одного торгового противостояния.

Согласно данным CNN, по состоянию на пятницу, 8 мая, промышленный индекс Доу-Джонса поднялся на 230 пунктов (1%) после того, как накануне этот показатель увеличился более чем 300 пунктов. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq выросли на 1% и 0,9% соответственно.

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Что касается европейского фондового рынка, то французский основной индекс CAC 40 и немецкий DAX поднялись на 1%.

В Азии японский Nikkei на момент закрытия торгов увеличился на 2,6%, а южнокорейский Kospi – на 0,9%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,8%. Гонконгский Hang Seng завершил сессию торгов ростом на 1%.

Ключевые фондовые индексы начали расти после того, как Пекин подтвердил, что представитель от Китая пообщался по телефону с делегацией США касательно торговой сделки, которую страны приняли еще в январе этого года.

В частности, вице-премьер-министр Китая Лю Хэ, представитель в сфере торговли США Роберт Лайттайзер и министр финансов США Стивен Мнучин договорились "сотрудничать, чтобы создать благоприятную среду для реализации условий первой фазы торгового соглашения". Об этом говорится в сообщении, опубликованном Министерством торговли КНР.

Кроме того, стороны также согласились "усилить сотрудничество в области макроэкономики и здравоохранения".

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Торговое соглашение между США и Китаем 2020: что нужно знать? Напомним, в января 2020 года президент США Дональд Трамп принял первую фазу соглашения, согласно которому было решено снизить некоторые тарифы на китайские товары. В результате Пекину удалось избежать дополнительных налогов почти на 160 млрд долларов. Соглашение также предусматривало открытие китайских рынков для большего количества американских компаний, увеличение экспорта товаров сельскохозяйственного значения и лучшую защиту американских технологий и коммерческих тайн.

Напряженность в отношениях США и Китая из-за пандемии коронавируса ставит под сомнение добрую волю Америки. Ранее Трамп обвинил КНР (без каких-либо доказательств) о том, что вирус возник в лаборатории Уханя. На прошлой неделе президент США намекнул, что Вашингтон может наказать Пекин новыми таможенными тарифами за сокрытие информации о возникновении коронавируса.

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Однако телефонный звонок в пятницу, 8 мая, стал "значительным облегчением" для рынков, отметил старший аналитик рынков Азиатско-Тихоокеанского региона Джеффри Галлея.

Последнее, что сейчас нужно мировой экономике, - это эскалация боевых действий на торговом фронте,

– заявил эксперт.