Стало известно, сколько потеряет Россия из-за обвала цен на нефть и соглашения ОПЕК+

Выручка российской нефтяной отрасли в 2020 году может снизиться минимум на 18 млрд долларов. Этому способствовала ситуация с обвалом цен на сырье и сокращения объемов добычи, что предусмотрено соглашением ОПЕК+.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные аналитиков консалтингового подразделения ценового агентства Argus.

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По информации аналитиков, такое снижение меньше на 37-41%, чем в сценарии с ценой нефти марки Urals в 57 долларов за баррель, который принимали во внимание при формировании бюджета РФ на 2020 год. В частности, эксперты проводили расчеты без учета добычи газового конденсата и нефти в проектах по соглашениям о разделе продукции.

Таким образом, из-за сокращения нефтяных налогов российский бюджет потеряет около 50 млрд долларов.

В своем базовом сценарии аналитики Argus выходят из средней цены в 27,7 доллара за баррель нефти Urals в 2020 году. Однако во втором квартале этого года сырье подешевеет еще больше. Поэтому экспорт в апреле для РФ может стать убыточным. Кроме того, всегда есть риски, что объемы нефтепереработки тоже снизятся.

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Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке нефти, в апреле Россия присоединилась к соглашению ОПЕК+, которое предусматривает сокращение объемов добычи сырья. В результате РФ взяла на себя обязательства по снижению объемов нефтедобычи на 26% от всего объема сокращений.

По информации Argus, России пришлось взять самые большие обязательства по снижению добычи, увеличив их на 8 процентных пунктов по сравнению с предыдущими обязательствами. Итак, добыча в 2020 году может сократиться на 50 млн тонн – до 511 млн тонн, или на 9% – до уровня 2019 года.

Кроме ухудшения рентабельности в добыче, кризис может затронуть и российские нефтеперерабатывающие заводы. Согласно базовому сценарию объемы переработки могут снизиться на 10-15%.

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При условии сохранения низких цен на нефть до конца 2020 года уже с мая маржа переработки стремительно упадет, а летом вообще может стать отрицательной – минус 3-6 долларов за тонну. Если такая ситуация случится, это может привести к остановке отдельных нефтеперерабатывающих предприятий России.

Как изменятся объемы нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+? Напомним, в апреля страны ОПЕК+, куда также входит РФ договорились снизить объемы нефтедобычи на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня этого года. Далее, с июля и до конца 2020 года нефтедобыча сократится на 7,7 млн баррелей в сутки, а в мае 2022 года – на 5,7 млн баррелей в сутки.