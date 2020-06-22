Платежный стартап Checkout.com собрал 150 млн долларов финансирования, достигнув рыночной стоимости в 5,5 млрд долларов. Оценка компании выросла втрое с момента последнего раунда привлечения средств инвесторов.

О Checkout.com стало больше известно в 2019 году, когда стартап впервые обратился ко внешним инвесторам, сообщает CNBC.

Прогнозы 2020: Как может измениться цена акций Apple в 2020 году: в RBC представили собственный прогноз

Тогда компания участвовала в раунде финансирования серии А, в рамках которого планировала собрать 230 млн долларов. В результате Checkout.com получила статус "единорога" с оценкой в ​​2 млрд долларов.

С тех пор компания достигла впечатляющего роста, увеличив объем транзакций на 250% в течение последнего года. Среди клиентов стартапа были сингапурская Grab и американский брокер Robinhood.

Общие данные о Checkout.com? Checkout.com был основан в 2012 году в Лондоне. Стартап предлагает платформу, которая облегчает другим компаниям обработку и получение онлайн-платежей. Основными конкурентами британского предприятия являются американская Stripe и нидерландская Adyen.

О других раунда финансирования Checkout.com

Во время раунда финансирования серии B британская платежная компания привлекла средства таких инвесторов, как Coatue – хедж-фонд, ориентированный на технологические предприятия.

В частности, ранее Coatue материально поддерживал сервис доставки еды DoorDash и китайскую ByteDance, владелицу популярного сервиса TikTok.

Другими инвесторами во время Серии B были: Insight Partners, DST Global, Blossom Capital и сингапурский госфонд GIC.

Актуально: Как заставить деньги работать: куда инвестировать в Украине

Таким образом, Checkout.com теперь находится на одном уровне со шведским финтех-стартапом Klarna и британским мобильным банком Revolut по уровню рыночной стоимости из числа компаний сектора FinTech в Европе.

Однако Checkout.com все же жалеко от своих конкурентов. Так, рыночная капитализация частной Stripe составляет 36 млрд долларов, а публичной компании Adyen – 38 млрд долларов.

Финансовые достижения Checkout.com и влияние пандемии на деятельность стартапа

Британский стартап заявил, что будет использовать дополнительный капитал, чтобы развивать собственные продукты и улучшить собственные бизнес-процессы. В 2020 году Checkout.com утвердила два своих первых соглашения, приобретя французского процессора ProcessOut и австралийскую платежную компанию Pin Payments.

То, как деньги поступают и выходят из бизнеса, быстро меняется. Я считаю, что решая финансовые проблемы, мы можем использовать инновации, внедряя их в цифровые платежи,

– отметил Гийом Поузи, генеральный директор Checkout.com.

По данным представителей британского стартапа, он был прибыльным с начала основания, в 2012 году. В 2018 году компания сообщила о чистой прибыли в 2,3 млн долларов, а ее выручка достигла 74,8 млн долларов.

Пандемия и инвестиции: Как коронавирус влияние на рынок венчурных инвестиций в Кремниевой долине: данные аналитиков

Сегодня Checkout.com имеет 13 офисов, в которых работают 750 сотрудников. В прошлом году количество работников составляло 500 человек.

В компании утверждают, что пандемия коронавируса положительно повлияла на ее бизнес. Ведь во время карантина ряд фрим вынуждены была перевести свои платежные операции в онлайн, поэтому, соответственно, количество клиентов в Checkout.com тоже увеличилось. Согласно исследованию Bain&Company, к 2025 году внедрение цифровых платежей может вырасти на 10 процентных пунктов.