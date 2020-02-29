Стоит ли покупать акции Apple в период распространения коронавируса: советы инвестора

Американский инвестор и ведущий Джим Крамер считает, что акции Apple могут еще больше снизиться в цене. Он рекомендует инвесторам пока не покупать ценные бумаги технологического гиганта.

Об этом инвестор заявил в одной из телепрограмм на CNBC.

По моему мнению, акции Apple упадут еще больше. Ведь у компании есть проблемы с налаживанием полноценного производства в Китае и увеличением спроса на свою продукцию в КНР, – отметил Крамер.

Читайте также: Инвестор назвал компании, акции которых выгодно покупать даже в условиях коронавируса

В пятницу, 28 февраля, Apple временно вошла на медвежий рынок, когда стоимость ее акций снизилась до минимальной суточной нормы – 256 долларов за одну штуку. То есть цена ценных бумаг техгиганта была на 20% ниже, чем рекордно высокий их показатель – 327,85 доллара за акцию 29 января.

По состоянию на пятницу, 28 января, акции Apple покинули медвежий рынок, достигнув 270 долларов за одну штуку.

Несмотря на то, что Apple заявила о своей неспособности выполнить план доходов за первый квартал 2020 года из-за коронавируса, Джим Крамер все еще верит в обратное. По его мнению, купертиновский техгигант, возможно, сможет достичь ранее прогнозируемых показателей прибыли.

Интересно: Как купить акции Apple, Google, Facebook или Tesla украинцам?

Крамер заявил, что мечтает наконец снова сообщить. что акции Apple снова рекордно выросли в цене. Однако вспышка коронавируса может продолжать сдерживать инвесторов и снижать стоимость ценных бумаг производителя iPhone, добавил инвестор.

Неуверенность Крамера относительно покупки акций Apple связана с другими возможностями инвестирования. Он заявил, что существуют высокотехнологичные компании, которые работают намного лучше, чем производитель iPhone. Крамер заявил, что предпочитает Microsoft, Alphabet и Amazon, поскольку "это предприятия, которые независимы от Китая, они могут торговать своими товарами и услугами дома".

Коронавирус и обвал фондовых рынков: последние новости

Для мировых фондовых рынков предпоследний день зимы этого года оказался сложным. Ведь один из ключевых показателей – промышленный индекс Доу-Джонса – в один момент снизился более чем на 1000 пунктов. В результате стоимость акции мировых компаний стремительно снизилась. В общем, последняя неделя февраля для фондовых рынков стала худшей после финансового кризиса 2008 года.

По теме: "Глобальная пандемия" фондовых рынков, или коррекция влияния коронавируса на инвесторов?

Также продолжают расти опасения относительно влияния коронавируса на мировую экономику. Ведь теперь вирус начал стремительно распространяться за пределами Китая. На фоне таких опасений интерес инвесторов к покупке акций резко снизился. Они начали вкладывать деньги в так называемые "запасные активы" – гособлигации, иностранную валюту, золото и другие металлы.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 29 февраля 2020 в мире зарегистрировано 85 187 подтвержденных случаев заражения, из них 2 924 – летальные. Выздоровели уже 39 545 человек. В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражением смертельным вирусом.