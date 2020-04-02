Стоит ли покупать акции на фоне спада экономики из-за коронавируса: комментарий экономиста

Фондовые рынки попали под влияние "медвежьей тенденции", поэтому инвесторы, которые хотят вложить деньги в акции компаний должны пока не спешить, а сделать это чуть позже.

Об этом заявил главный экономический советник Allianz Мохамед Эль-Эриан, пишет Markets Insider.

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Как будет развиваться дальше коронавирус – неизвестно. Поэтому рынок акций сейчас тоже находится в несколько подвешенном состоянии. Ведь инвесторы пытаются предсказать рыночное дно. Эль-Эриан утверждает, что в течение ближайшего времени не будет покупать акции, пока пандемия так стремительно распространяется. Однако всегда можно инвестировать средства в ценные бумаги на долгосрочную перспективу.

Я знаю, что это очень сложно. Однако никто не может точно сказать, какой будет динамика распространения коронавируса. Просто раньше мы с таким не сталкивались,

– отметил Эль-Эриан.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По состоянию на 2 апреля 2020 в мире зарегистрировано 981 221 подтвержденных случаев заражения, из них 50 230 – закончились смертью. Выздоровели уже 204 605 человек.



В Украине подтверждено 804 случаев заболевания COVID-19, вызванных новым коронавируса, из них 20 – летальные, а 13 пациентов выздоровели.

Экономист прокомментировал ситуацию на фондовых рынках через день после того, как основные американские биржевые индексы продемонстрировали свои худшие с 2008 года квартальные показатели. Так, цена на акции резко снизилась еще в среду, 1 апреля. Обвалу на фондовом рынке предшествовало обращение президента США Дональда Трампа об "очень болезненных следующих двух недели" и увеличении количества жертв коронавируса.



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По словам Эль-Эриана, рынки еще не полностью осознают вероятность дефолта.

Для компаний проблема ликвидности станет вопросом платежеспособности. Поэтому со временем они начнут паниковать из-за уменьшения капитала,

– добавил Эль-Эриан.

Предостережение экономиста о том, чтобы инвесторы не спешили покупать акции, не первое. В частности, Эль-Эриан заявлял еще 25 февраля и интервью CNBC, что спад экономики в 2020 году в результате коронавируса отличается от прошлых финансовых кризисов. Поэтому инвесторам стоит внимательно проанализировать ситуацию на рынке, прежде чем вкладывать деньги в акции.



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