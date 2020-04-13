Страны ОПЕК+ согласовали рекордное снижение добычи нефти: как это повлияло на цену сырья

Нефть, начав сессию с резким колебаниям цен, в понедельник, 13 апреля, подорожала на 4-5%. Росту стоимости сырья предшествовало завершение напряженных, многодневных переговоров ОПЕК+.

Странам-экспортерам нефти и их партнерам удалось договориться о снижении объемов добычи нефти на 13%, сообщает Интерфакс-Украина.

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Так, по состоянию на понедельник, 13 апреля, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 32,84 доллара за баррель. Этот показатель на 4,3% выше, чем цена предыдущей сессии. Кроме того, в ходе нынешней сессии торгов рост цены достигал 8%.

Относительно нефти марки WTI, майские фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже выросли в цене почти на 5% – до 23,89% за баррель.

На прошлой неделе цены на нефть росли в ожидании переговоров ОПЕК+. В частности, в четверг, 9 апреля, в день проведения видеоконференции, нефть Brent подорожала на 2,5%, достигнув 33,71 доллара за баррель. Цена на нефть WTI поднялась на 4,58% и составила 26,24 доллара за баррель.

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Результаты договоренности ОПЕК+ не впечатлили участников рынка, так как объемы сокращения нефтедобычи не решают проблему снижения спроса на сырье. Сейчас объемы нефти превышают норму и продолжают накапливаться. А соглашение официально начнет действовать только с 1 мая.

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Основной преградой для достижения согласия между представителями группы ОПЕК+ стала позиция одной страны – Мексики. Государство отказалось выполнять обязательства, с которыми согласились 22 других стран, занимающихся нефтедобычей.

Что нужно знать о рынке нефти Мексики? Президент Мексики, известный популист Андрес Мануэль Лопес Обрадор, шел на выборы с обещанием восстановить нефтяную промышленность страны и полностью отказаться от импорта энергоносителей. Кроме того, у Мексики захеджированные все поставки нефти, что гарантирует ей получение 49 долларов за баррель продукта. В связи с этим страна не испытывала значительных финансовых проблем из-за снижения стоимости сырья.



С 2004 года объемы нефтедобычи в Мексике снизились почти в два раза – до менее, чем 1,7 млн баррелей в день. В марте этого года этот показатель вырос до 1,79 млн баррелей в сутки.

Саудовской Аравии не понравился тот факт, что какая-то из стран отказывается выполнять коллективное решение. Несмотря на это компромисса удалось достичь. Страны ОПЕК + поговдилися снизить объемы нефтедобычи в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Во время видеоконференции в четверг, 9 апреля, речь шла о сокращении объемов на 10 млн баррелей в течение вышеназванного периода. Однако это число учитывало и вклад Мексики.



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Согласно коллективному решению ОПЕК+, Мексика должна была снизить добычу нефти в следующие два месяца на 400 000 баррелей в сутки. Однако она согласилась только на 100 000 баррелей. Компенсировать разницу согласились Соединенные Штаты.

Влияние коронавируса на рынок нефти: основные сведения Соглашение ОПЕК+ стало необходимой реакцией участников стран, занимающихся нефтедобычей, на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Из-за вспышки коронавируса ряд нефтеперерабатывающих предприятий вынуждены были остановить работу. Также произошли сбои в цепях поставок сырья. Это привело к снижению спроса на сырье и падение цен. Несмотря на то, что соглашение ОПЕК+ по снижению нефтедобычи стало историческим из-за такого значительного сокращения объемов, оно не сможет полностью восстановить баланс между спросом и предложением.