Стратег Morgan Stanley назвал перспективные отрасли для инвестиций: исключение – нефтяной сектор

Инвесторы должны обратить внимание на сектора, которые в последнее время были "полностью уничтожены". Ведь американская экономика стремится как можно быстрее "выздороветь" от спада в результате коронавируса.

Об этом заявил стратег банка Morgan Stanley Майк Уилсон, пишет CNBC.

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По нашему мнению, в некоторых отсталых индустриях есть потенциал. Не имеется в виду ничего плохого о Google или о других гигантах. Они прекрасны. Это замечательные бизнес-модели, однако они не имеют такого потенциала роста, который наблюдается в других предприятиях с более отсталых сегодня отраслей,

– отметил Уилсон.

Эксперт утверждает, что акции банков и так называемые "consumer discretionary stocks" (акции компаний, продающих товары и услуги вторичного назначения) могут предложить инвесторам больше потенциальных доходов.

Каждый раз, когда вы замечаете спад доходов от ваших акций, вам следует искать нового лидера. Вот так это работает,

– утверждает Уилсон.

Такой комментарий Майка Уилсона появился во вторник, 28 апреля, после нестабильного дня торгов.

Тогда промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 32,23 пункта, что завершило рост этого показателя на протяжении предыдущих четырех сессий торгов. Индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 опустился на 0,5%, а Nasdaq Composite – на 1,4%.

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Кроме того, Уилсон предупредил инвесторов о рискованности инвестиций в акции компаний энергетического сектора. Его опасения можно объяснить последними событиями на рынке нефти. Падение спроса на сырье из-за коронавируса, длительная "ценовая война" России и Саудовской Аравии, быстрое заполнение нефтехранилищ и, в результате, падение американской нефти WTI до минус 37,6 доллара за баррель – вот как "развивается" нефтяная отрасль сегодня.

Я бы не рекомендовал погружаться в энергетику, учитывая, что сейчас происходит на товарных рынках,

– добавил Уилсон.



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