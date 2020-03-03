Сырьевые рынки в условиях коронавируса: спрос на нефть рекордно снизился
Коронавирус негативно влияет на производственные мощности Китая и поставки товаров из КНР в другие страны.
В Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестиционных банков мира, отметили, что аналогичная ситуация была после финансового кризиса 2008 года, пишет Markets Insider.
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Темпы заражения коронавирусом в Китае начали замедляться после того, как власти ввели строгие меры, направленные на сдерживание распространения заболевания. После нескольких недель вынужденного карантина и временной остановки работы ряда заводов и предприятий, промышленный сектор страны начал восстанавливаться.
В частности, запущено полноценное производство продукции, а из морских портов уже отправляются суда с товарами после нескольких недель простоя.
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Рынок нефти под влиянием коронавируса: торговые сбои и проблемы с хранением сырья
"Беспрецедентный срыв производственной деятельности" уменьшил спрос на нефть примерно на 4 млн баррелей на день. Об этом сообщил Джефф Керри, руководитель подразделения исследований сырьевых рынков в Goldman Sachs.
Эксперт отметил, что во время экономического кризиса 2008 года спрос на нефть уменьшился до 5 млн баррелей на день.
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По словам Керри, спрос на нефть может снизиться и в ближайшие недели. Это зависит от темпов распространения коронавируса в Европе и Азии. В результате увеличения количества больных, мировые перевозчики вынуждены будут еще больше сократить рейсы, что приведет к снижению спроса на топливо.
Банк классифицировал несколько видов торговых сбоев в зависимости от условий потребления:
- В первый входят такие стратегически необходимые металлы, как сталь или алюминий, которые используют для изготовления продукции.
- Ко второму принадлежит сырье для постоянного использования. Например, это нефть для изготовления горючего, или уголь для энергетической сферы.
Керри отметил, что сбои в поставках металлов, входящих в первую группу, незначительны. Ведь эти материалы можно накапливать, чтобы продолжать производить продукцию и в кризисных условиях. По второй категории – здесь сложнее, утверждает эксперт Goldman Sachs. Ведь потребность в таком сырье постоянное. При снижении спроса на такую продукцию – хранить ее гораздо сложнее.
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У золота есть "иммунитет" к коронавирусу
На фоне хаоса на производственном рынке через коронавирус Керри отметил устойчивость цены на золото. Когда цены на нефть, акции стремительно падали, стоимость драгоценного металла только росла. Лишь в начале февраля цена золота несколько снизилась, что было не очень заметно.
Золото является валютой последней инстанции и не испытывает колебаний цен, так как другие активы в условиях распространения коронавируса, – отметил Керри.
Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 3 марта 2020 в мире зарегистрировано 90 937 подтвержденных случаев заражения, из них 3117 – летальные. Выздоровели уже 48017 человек. В Украине зарегистрирован один случай заболевания COVID-19, вызванный новым коронавируса.