Сырьевые рынки в условиях коронавируса: спрос на нефть рекордно снизился

Коронавирус негативно влияет на производственные мощности Китая и поставки товаров из КНР в другие страны.

В Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестиционных банков мира, отметили, что аналогичная ситуация была после финансового кризиса 2008 года, пишет Markets Insider.

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Темпы заражения коронавирусом в Китае начали замедляться после того, как власти ввели строгие меры, направленные на сдерживание распространения заболевания. После нескольких недель вынужденного карантина и временной остановки работы ряда заводов и предприятий, промышленный сектор страны начал восстанавливаться.

В частности, запущено полноценное производство продукции, а из морских портов уже отправляются суда с товарами после нескольких недель простоя.



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Рынок нефти под влиянием коронавируса: торговые сбои и проблемы с хранением сырья

"Беспрецедентный срыв производственной деятельности" уменьшил спрос на нефть примерно на 4 млн баррелей на день. Об этом сообщил Джефф Керри, руководитель подразделения исследований сырьевых рынков в Goldman Sachs.

Эксперт отметил, что во время экономического кризиса 2008 года спрос на нефть уменьшился до 5 млн баррелей на день.



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По словам Керри, спрос на нефть может снизиться и в ближайшие недели. Это зависит от темпов распространения коронавируса в Европе и Азии. В результате увеличения количества больных, мировые перевозчики вынуждены будут еще больше сократить рейсы, что приведет к снижению спроса на топливо.

Банк классифицировал несколько видов торговых сбоев в зависимости от условий потребления:

В первый входят такие стратегически необходимые металлы, как сталь или алюминий, которые используют для изготовления продукции.

Ко второму принадлежит сырье для постоянного использования. Например, это нефть для изготовления горючего, или уголь для энергетической сферы.

Керри отметил, что сбои в поставках металлов, входящих в первую группу, незначительны. Ведь эти материалы можно накапливать, чтобы продолжать производить продукцию и в кризисных условиях. По второй категории – здесь сложнее, утверждает эксперт Goldman Sachs. Ведь потребность в таком сырье постоянное. При снижении спроса на такую ​​продукцию – хранить ее гораздо сложнее.

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У золота есть "иммунитет" к коронавирусу

На фоне хаоса на производственном рынке через коронавирус Керри отметил устойчивость цены на золото. Когда цены на нефть, акции стремительно падали, стоимость драгоценного металла только росла. Лишь в начале февраля цена золота несколько снизилась, что было не очень заметно.