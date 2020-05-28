Tencent вложит 70 миллиардов долларов в инновации: на что именно потратит деньги интернет-гигант

Tencent, китайский телекоммуникационный холдинг и один из крупнейших интернет-провайдеров, планирует инвестировать 500 миллиардов юаней (70 миллиардов долларов) в облачные вычисления, искусственный интеллект и кибербезопасность. Компания собирается вложить деньги в эти отрасли в течение следующих пяти лет.

Китайский техгигант хочет следовать инициативе Пекина, который ранее заявлял, что хочет укрепить технологическую инфраструктуру страны в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает PYMNTS с ссылкой на зарубежные СМИ.

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Вице-президент Tencent Доусон Тонг в интервью китайским СМИ заявил, что компания планирует вложить деньги в эксперименты с блокчейном, серверами, большими данным, интернетом вещей, сетью 5G и квантовыми вычислениями.

Представители техгиганта отметили, что из-за пандемии коронавируса сильно пострадали предприятия в сфере облачных технологий. По словам Тонга, в будущем, вероятно, стоит задуматься о новых технологиях, как для борьбы с коронавируса, так и для новых реалий жизни.

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После сообщения о новых инвестиционных планах Tencent, акции компании выросли на 2%. По состоянию на 15:05 по киевскому времени четверга, 28 мая, ценные бумаги техгиганта стоят 408,20 доллара за одну акцию.

Tencent и коронавирус: как изменились доходы интернет-гиганта

Доход Tencent за первые три месяца 2020 года был выше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, размер общего чистого заработка компании за первый квартал 2020 года составил 15,2 миллиарда долларов, что на 26% выше, чем в 2019 году.

Tencent известна своим мобильным приложением WeChat и рядом игр. Во время пандемии ее доход значительно вырос, ведь большинство людей провели почти всю весну на карантине. Подтверждением этого является статистика:

доход от онлайн-игр этого года увеличился на 31%;

доход от соцсетей поднялся на 23%;

заработок от интернет-рекламы вырос на 32%;

заработок от рекламы в соцсетях увеличился на 47% в 2020 году.

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На сегодня Tencent не является лучшей в сфере облачных технологий на рынке Китая. Ее доля в этой индустрии в четвертом квартале 2019 составила 18%. Для сравнения: этот показатель у еще одного китайского интернет-гиганта – Alibaba – составил 46% в последнем квартале прошлого года.