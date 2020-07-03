Акции Tesla выросли сразу на 10% и достигли новой рекордной цены после того, как компания Илона Маска представила последние данные об объемах поставок авто во втором квартале 2020 года.

Как стало известно, производитель электромобилей доставил 90 650 авто, что значительно превысило ожидания аналитиков, пишет Markets Insider. В частности, ранее эксперты прогнозировали, что объем поставок транспортных средств компании достигнет 83 тысяч единиц во втором квартале 2020 года.

Компания Илона Маска доставила 10 600 авто марок Model S и Model X и 80 050 машин Model 3 и Model Y.

По теме: Tesla обогнала Toyota, Disney и Coca-Cola по капитализации: будут ли далее дорожать ее акции

Коронавирус нанес ущерб производственным мощностям Tesla

Однако несмотря на успешные показатели по объемам поставок авто, компания Илона Маска понесла убытки из-за коронавируса. В частности, пандемия негативно повлияла на ее производственную активность. Так, общий объем производства авто снизился на 20% в течение квартала – до 82 272 автомобилей.

В то время, когда наш главный завод в Фримонте был временно закрыт на протяжении большей части квартала, мы успешно вернулись к предыдущим уровням производства,

– отметили представители Tesla.

В компании также утверждают, что число их доставленніх автомобилей "должно рассматриваться как нечто консервативное" и может варьироваться в пределах 0,5%. Ведь в Tesla считают автомобиль доставленным в том случае, когда его официально транспортировали клиенту, а все документы правильно оформлены.

Также интересно: Tesla представила электрокар с рекордным запасом хода: подорожают ли ее акции

Успехи Tesla будут подталкивать рыночную стоимость компании вверх

Достижения по объемам поставок авто компании Илона Маска улучшает положение производителя электромобилей как самого дорогого предприятия мира в автомобильной сфере. Напомним, рыночная капитализация Tesla теперь выше, чем у японского концерна Toyota. Стоимость компании Илона Маска превышает 220 млрд долларов.

По словам Дэна Айвса, аналитика Wedbush, спрос на автомобили Tesla в Китае восстанавливается.

Бесспорным достижением Tesla во втором квартале этого года является рост спроса на электромобили компании в Китае. В частности, на китайском рынке довольно популярна Model 3, утверждает Айвс.

Насколько может вырасти цена акций Tesla: прогноз аналитика

Кроме того, если Tesla удастся избежать материального ущерба во втором квартале, это позволит компании присоединиться к списку фирм индекса S&P 500. Если ей действительно удастся этого достичь, акции производителя электрокаров станут еще более популярными среди инвесторов. Ведь пассивным ETF и общим фондам, привязанные к индексу, придется покупать акции Tesla.

Актуально: Как подорожают акции Tesla: миллиардер спрогнозировал цену через 5 лет

По прогнозам Айвса, Tesla будет доставлять более 450 000 авто в год. В результате цена акций компании вырастет до 2000 долларов. Таким образом, ценные бумаги компании Илона Маска могут увеличиться в стоимости на 64% от нынешнего уровня.

По состоянию на 20:00 по киевскому времени пятницы, 3 июля 2020 года, акции Tesla стоят 1208,66 доллара за одну штуку.