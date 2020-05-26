Абсолютный лидер: TikTok опередил YouTube и Netflix по объему выручки от покупок в приложении

TikTok, платформа для создания и просмотра коротких видео, и ее китайский двойник Douyin в апреле 2020 года заработали 78 млн долларов благодаря высоким объемам продаж внутри программ. В результате сервисы продемонстрировали самый большой размер доходов за месяц среди таких развлекательных мобильных приложений, как YouTube, Netflix и Tinder.

О заработке TikTok говорится в сообщении аналитической компании Sensor Tower, пишет Forbes.

Если сравнивать доходы TikTok и Douyin за аналогичный период прошлого года, то объем их выручки в апреле 2020 вырос в 10 раз. В частности, около 86,6% выручки мобильным платформам удалось получить на китайском рынке, а еще 8,2% – на рынке США.

Обе программы, разработанные китайской компанией ByteDance Ltd., имеют специальную систему покупки внутренней валюты. Эти средства можно тратить на поддержку любимых блоггеров.

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Несмотря на такой успех, TikTok и Douyin не удалось попасть в десятку приложений в Google Play по объему покупок внутри самого сервиса. Однако платформы заняли первое место в такой категории в магазине приложений App Store.

На втором месте в списке программ для устройств на базе IOS находится YouTube: его выручка составляет около 76 млн долларов. В результате доходы сервиса выросли на 57% в апреле 2020 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, самый большой размер выручки от шопинга внутри сервиса YouTube получил на рынке США – 56,4%, еще 11% поступило из Японии.

В первую пятерку платформ по объему продаж внутри программы вошли Tinder, Disney+ и видеосервис Tencent Video.

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