Toyota инвестировала более 400 млн долларов в китайского разработчика беспилотных авто

Японская автомобильная корпорация Toyota инвестировала более 400 млн долларов в китайский стартап Pony.ai, занимающийся разработкой беспилотных автомобилей.

В частности, автопроизводитель вложил 462 млн долларов, в результате чего рыночная капитализация китайской фирмы выросла до 3 млрд долларов, сообщает PYMNTS.com.

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Toyota имеет собственное подразделение по искусственному интеллекту, больше известное как Научно-исследовательский институт Toyota. Сотрудники этого департамента работают над созданием собственной технологии для автоматизации процесса вождения.

Японский автопроизводитель, как и другие международные компании, не имеет возможности продавать беспилотные транспортные средства в Китае без наличия местных партнеров. Ведь правительство КНР предоставляет лицензии на разработку цифровых карт только местным компаниям. Toyota уже сотрудничала с Pony.ai прошлым летом, чтобы принять участие в экспериментальной программе по тестированию беспилотных автомобилей на китайских дорогах.



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Финансирование нового предприятия произошло после того, как японский автопроизводитель вложил деньги в райдшерингову группу компаний, в которую входят такие сервисы: Didi Chuxing, Grab и Uber. Toyota всеми путями пытается усилить свое присутствие в Китае.

Деятельность Toyota в сфере производства беспилотных авто? Инвестиции в Pony.ai – не первое вложение японской компании в проекты по разработке беспилотных авто. В 2018 году Toyota инвестировала 500 млн долларов в совместный проект с американским сервисом Uber, посвященный созданию автономных транспортных средств. Кроме того, японское предприятие вложило 50 млн долларов в стартап May Mobility, который занимается производством беспилотных шаттлов.