Треть мирового богатства принадлежит женщинам: где они живут и каким объемом капитала обладают

В течение последних четырех лет, с 2016 по 2019 года, у женщин начал значительно увеличиваться объем капитала. В частности, их денежные накопления увеличивались по 5 трлн долларов ежегодно.

Такие данные представила международная консалтинговая компания BCG Women in Wealth, пишет Forbes. По прогнозам аналитиков, в 2020-2023 годах объем капитала женщин возрастет еще больше.

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Так, на конец 2019 года, женщины владели 70 трлн долларов, что равно 32% от общего мирового объема. Если принимать во внимание регионы, то самая большая доля женщин с высокими денежными накоплениями проживает в странах Северной Америки – сосредоточено 35,4 трлн долларов, Западной Европе – 14,3 трлн долларов и Азии (за исключением Японии, авторы исследования рассматривают эту страну отдельно) – 13 трлн долларов.

Среди европейских стран, где проживают женщины-лидеры по благополучию, – Великобритания, Германия и Франция.

Аналитики прогнозируют, что к 2023 году состояние женщин может вырасти до 93 трлн долларов. И здесь лидером будут страны Азии: именно азиатские женщины будут иметь самый большой объем капитала к 2023 году, чем в любом другом регионе, кроме Северной Америки.

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Касательно Японии, то авторы исследования рассматривают ее отдельно от других регионов. Ведь здесь женщины сталкиваются с серьезными проблемами на пути к экономической интеграции, чем в целом по миру. Так, на конец 2019 года их состояние составляло 2,7 трлн долларов.

Что касается стран Западной Европы, здесь аналитики прогнозируют снижение темпов роста объема капитала у женщин. В результате этот регион значительно будет отставать от Северной Америки и Азии.

А вот Восточная Европа, Латинская Америка и страны Ближнего Востока, наоборот, ожидают сильный прирост состояния женщин в ближайшие четыре года. Довольно интересная ситуация именно на Ближнем Востоке, где рост капитала объясняется повышением экономической и политической стабильности и улучшением доступа женщин к образованию и медицинскому обслуживанию.

В исследовании указано три фактора, которые способствуют повышению состояния женщин. Эти признаки актуальны для всего мира, а не только для отдельного региона: