Турецкая лира упала, на фондовом рынке обвал: последствия конфликта Турции и РФ в Сирии

Турецкая лира упала до самого низкого уровня за более чем год, что повлекло обвал на местном фондовом рынке.

Причиной такого резкого снижения курса нацвалюты Турции и основных показателей фондового рынка стало обострение отношений страны с Россией через военное противостояние в Сирии, сообщает Bloomberg.

Как известно, в четверг, 27 февраля, российские военно-воздушные силы атаковали турецких военных в сирийском районе Идлиб. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 военных, еще десятки получили ранения.



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Падение курса турецкой лиры продолжалось в течение пяти дней. Однако конфликт в Сирии ускорил обвал нацвалюты. Лира торговалась на уровне 6,25 за один доллар. На сегодня такой курс является самым низким в Турции с сентября 2018 года.

Турецкий фондовый индекс Borsa Istanbul 100 снизился на 10%, что стало тоже наибольшим падением в течение почти семи лет.

По словам двух торговцев, ознакомленных с этим вопросом, кредиторы сразу начали продавать доллары, чтобы замедлить падение курса нацвалюты Турции. В частности, они продали 1 млрд долларов в четверг, 27 февраля.



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Риск полномасштабного военного конфликта с Россией повлияет на турецкие активы и способствует оттоку из страны иностранного капитала. Агрессивное смягчение денежно-кредитной политики и сокращение валютных резервов центрального банка ухудшают положение турецкой лиры.

Лира торговалась на 0,3% ниже по 6,22 доллара по состоянию на 10:43 утра по местному времени в Стамбуле. Индекс Borsa Istanbul 100, по состоянию на это время, тоже был ниже на 6,5% от нормы, так как местные банки - Akbank TAS и Turkiye Garanti Bankasi AS - снизили объем акций.

Что известно о войне России и Турции в Сирии? Сирийский президент Башар Асад намерен контролировать всю территорию страны. Впрочем, почти треть Сирии держат оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которые получают поддержку от США.



Неизменным союзником Асада в гражданской войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. РФ хочет укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, а безоговорочная победа Асада является для нее главной целью этой войны.



В это же время Турция также воюет за свои амбиции на Ближнем Востоке, а также против курдов – чтобы оттеснить их от собственной границы, тем самым сделав невозможным сепаратизацию региона.