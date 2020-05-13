Uber может купить самый старый сервис доставки еды в США: что известно о потенциальной сделке

Uber Technologies Inc. сделала предложение о покупке Grubhub Inc. В результате компания может стать владельцем двух крупнейших сервисов доставки еды в США. Ведь в условиях коронавируса спрос на такую ​​услугу значительно возрос.

Компании ведут переговоры о возможной сделке и могут достичь договоренности уже в этом месяце. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Однако не нужно заранее радоваться новому слиянию на рынке, потому что переговоры могут, все-таки, закончиться провалом, отметили ознакомлении с этим вопросом собеседники информагентства.

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Представители Grubhub заявили, что объединение с другой компанией на рынке услуг по доставке пищи может иметь смысл. Ведь в компании ищут пути повышения собственной рыночной стоимости.

Акции Grubhub выросли в цене сразу на 39% в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже после того, как трейдинг пришлось временно остановить. К закрытию торгов ценные бумаги компании поднялись на 29%, а ее стоимость – до 5,6 млрд долларов.

Uber, рыночная капитализация которой составляет 56 млрд долларов, во вторник, 12 мая, выросла на 2,3%.

Что известно о компании Grubhub? Является самой старой из крупнейших компаний по доставке еды и продуктов питания в США – была основана в 2004 году. В последние годы конкуренция со стороны DoorDash Inc и Uber снизила норму прибыли Grubhub. Кроме того, из-за пандемии коронавируса сервис доставки еды вынужден был признать, что не сможет выполнить своих финансовых планов на 2020 год.

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Касательно деятельности Uber, то на прошлой неделе компания сообщила, что закрывает свой сервис по доставке еды Uber Eats в семи странах. Ведь услуга оказалась непопулярной. Несмотря на это, именно благодаря Uber Eats доходы компании за первый квартал 2020 выросли, о чем свидетельствует финансовый отчет, опубликованный на прошлой неделе.

Пока неизвестно, за сколько Uber хочет приобрести Grubhub.