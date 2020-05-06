Uber готовится инвестировать средства в популярный сервис аренды электросамокатов – СМИ

Uber рассматривает возможность вложить деньги в развитие другого вида транспорта. Райдшеринговая компания ведет переговоры по инвестированию 170 млн долларов в сервис аренды электросамокатов Lime.

Переговоры происходят в момент, когда бизнес Lime приостановился на фоне пандемии коронавируса, о чем сообщает PYMNTS с ссылкой на информацию TheInformation.com.

Интересно: Илон Маск разбогател на 706 млн долларов благодаря финансовым успехам Tesla: детали

В письме к сотрудникам генеральный директор Lime Брэд Бао отметил, что вынужден сократить 80 человек или 13% штата из-за негативных последствий коронавируса для бизнеса.

Почти за одну ночь все изменилось для нашей компании. Накануне пандемии мы перешли беспрецедентный рубеж, став первой компанией микромобильних операций, которая достигла прибыльности. Однако из-за пандемии мы вынуждены были приостановить деятельность на 99% рынков во всем мире, чтобы поддержать глобальные усилия уменьшить темпы распространения коронавируса,

– заявил Брэд Бао.

Однако в Lime были проблемы еще до пандемии. В январе компания уволила 14% своего персонала (около 100 человек) и прекратила деятельность на десятках рынков, чтобы сэкономить деньги.

Неудачные договоренности: Victoria's Secret не продадут: владелец бренда белья отказался от сделки

Если Uber достигнет договоренности с представителями сервиса аренды электросамокатов, стоимость Lime возрастет до 510 мдн долларов. Однако это число значительно снизилось.

Ведь в 2019 году после последнего раунда серии финансирования, в ходе которой Lime смог привлечь 310 млн долларов инвестиций, его рыночная капитализация составила 2,4 млрд долларов.

Uber уже входит в состав компаний, которые инвестировали средства в Lime. Среди других компаний были Alphabet Inc., GV, Bain Capital, Andreessen Horowitz, Fidelity Ventures и IVP



Сервис аренды электросамокатов Lime / Фото Facebook

Напомним, ранее Uber и его конкурент, сервис такси Lyft, сообщали, что электросамокаты и велосипеды являются следующим большим делом для них. Так, в этой области уже есть свои лидеры, среди которых: Ofo, Bird, nextbike, Zagster, Mobike, Spin, Motivate, Razor и Skip.

Конфликт: Коворкинговый гигант WeWork будет судиться с холдингом SoftBank из-за ситуации с акциями

Кроме того, по слухам, Uber рассматривает возможность приобретения бизнеса по аренде велосипедов в течение следующих двух лет. В частности, сообщалось, что компания ведет переговоры о покупке Lime и его конкурента Bird Rides Inc.

Президент Lime Джозеф Краус заявил, что компания не намерена переходить в собственность другого предприятия. Однако она может быть тоже заинтересована в приобретении Bird Rides Inc.