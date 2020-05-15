Убытки от коронавируса могут стоить мировой экономике более 8 триллионов долларов

Пандемия коронавируса может стоить мировой экономике от 5,8 до 8,8 триллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные Азиатского банка развития (ADB – Asian Development Bank).

Нынешний прогноз убытков от коронавируса для глобальной экономики превысил предыдущие предсказания аналитиков ADB, сообщает BBC. Такие финансовые потери – от 5,8 до 8,8 триллиона долларов – равны 6,4% -9,7% объемов мирового производства.

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Такие убытки вызваны тем, что меры по замедлению распространения COVID-19 продолжают парализовывать экономическую деятельность во всем мире. Власти ряда стран вынуждены были принимать агрессивные действия, чтобы сдержать экономический спад вследствие коронавируса.

Верхний предел убытков, оцененные в 8,8 трлн долларов, базируется на предположении аналитиков, что ограничения полноценной деятельности предприятий продлится еще шесть месяцев. Нижняя граница – 5,8 трлн долларов – предполагает, что карантин будут действовать еще три месяца и парализует производственные мощности.

Коронавирус в мире: последствия для экономики

Мировые центральные банки прилагали усилия, чтобы снизить базовые процентные ставки и вводить масштабные сдерживающие меры по борьбе с последствиями коронавируса, который всколыхнул финансовые рынки и вызвал опасения о начале глубокой мировой рецессии.

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Вчера, 14 мая, новые числа продемонстрировали огромное влияние COVID-19 на крупнейшую экономику мира – США. Так, число американцев, обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, увеличилось почти на 3 миллиона человек. В результате почти четверть трудоспособного населения США хочет получить различные виды льгот от государства.

В начале этой недели глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что восстановление американской экономики, вероятно, будет более медленным, чем было спрогнозировано ранее.

В то же время было подсчитано, что объем государственной финансовой помощи Великобритании для борьбы коронавируса вырос до 123,2 млрд фунтов.