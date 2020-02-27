Украина продала гособлигации с доходностью до 10%: кто может купить
Украина выставила гривневые и долларовые облигации внутригосударственной ссуды сроком на 3 месяца, 1, 2 и 7 лет и привлекла 1,6 миллиардов гривен.
Благодаря продаже облигаций внутригосударственной ссуды 25 февраля, в украинский бюджет поступило 1,6 миллиардов гривен. Об этом сообщают на сайте Министерства финансов Украины.
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Доходность ОВГЗ
Доходность гривневых ОВГЗ колеблется от 9,40% на три месяца до 10% на 2 года:
Аукционы ОВГЗ 25 февраля / Министерство финансов Украины
Сколько Украина привлекла в бюджет
Всего в украинский бюджет поступило 1,6 миллиарда гривен. Самыми популярными среди инвесторов на аукционе 25 февраля оказались ОВГЗ сроком на 2 года. Их купили на общую сумму 687 миллионов гривен. Их доходность самая высокая и составляет 10%.
Ранее в этом месяце состоялись другие аукционы. В том числе 4 февраля Украина привлекла 2,3 миллиарда гривен по продаже ОВГЗ. 11 февраля Украина привлекла рекордные деньги – 9,2 миллиарда гривен. Аукцион 18 февраля принес в госбюджет 1,53 миллиарда гривен.
22 января разместили еврооблигации стоимостью 1,25 миллиарда евро.
Что такое ОВГЗ?Это государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем рынке. Простыми словами государство занимает у инвестора деньги и обязуется выплатить их обратно с начисленными процентами в условленный срок. Основными преимуществами является то, что ОВГЗ, в отличие от других подобных финансовых инструментов, не облагаются налогом, а также на 100% гарантированы государством. Поэтому, инвестор без риска может забрать свои деньги в любой момент. Купить государственные облигации может каждый.
Кто покупает ОВГЗ?
Облигации внутреннего государственного займа могут купить как украинцы, так и иностранцы. Доля нерезидентов среди инвесторов в ОВГЗ превысила 15%.
Доход от ОВГЗ гарантируется государством и не облагается налогом, а потому есть выгодным инструментом инвестирования. Минимальная сумма, которую нужно вложить в ОВГЗ – 100 000 гривен. Если хотите зайти с меньшей суммой, то можно обратиться в инвестиционные компании, которые выступают посредниками и позволяют зайти на рынок ОВГЗ с меньшими суммами.
Такие аукционы Министерство финансов проводит еженедельно.
Добавим, что Министерство финансов намерено привлечь 242 миллиардов гривен на внутреннем рынке и 119 миллиардов гривен в эквиваленте на внешнем в 2020 году. Об этом сообщает Минфин.
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