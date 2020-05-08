Уоррен Баффет пессимистичен касательно авиабизнеса: CEO Southwest опроверг слова миллиардера

Генеральный директор авиакомпании Southwest Airlines Гэри Келли заявил, что инвестор-миллиардер Уоррен Баффет слишком пессимистично настроен относительно будущего мировых авиаперевозчиков.

Об этом Келли сообщил в интервью CNN, пишет Markets Insider.

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Напомним, в апреле компания Berkshire Hathaway, возглавляемая миллиардером Уорреном Баффетом, продала все свои акции авиакомпаний, с среди которых Southwest, American Airlines, Delta Airlines и United Airlines. Об этом Баффет сообщил во время встречи с акционерами в субботу, 2 мая.

Авиакомпании этой "большой четверки" сами столкнулись с сокращением количества пассажиров и рейсов соответственно через карантинные ограничения, введенные в связи с распространением пандемии коронавируса.

Не знаю, через два-три года, люди пролетят столько миль, как в прошлом году, еще до вспышки коронавируса,

– отметил Уоррен Баффет.

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Келли признал, что опасения гендиректора Berkshire Hathaway не беспочвенны. Он и сам утверждает, что падение объема авиаперевозок неизбежный фактор в условиях пандемии. Однако несмотря на это он более оптимистично настроен, чем Уоррен Баффет.

Если следовать словам мистера Баффета, и быть таким же пессимистичным, я думаю, что тогда точно можно столкнуться с уменьшением количества путешествий и спроса на туризм,

– говорит Келли.

Гэри Келли отметил, что Southwest Airlines хорошо подготовлена ​​и сможет полноценно работать после того, как карантин будет отменен.

У нас мало затрат, прочный баланс и вообще у нас много денег,

– сказал Келли.

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Несмотря на финансовую стабильность, гендиректор Southwest Airlines, добавил, что в апреле авиаперевозчику пришлось потратить почти 1 млрд долларов на покрытие убытков из-за карантина.

Ранее на этой неделе американский инвестор Джим Крамер заявлял, что его настораживает решения Уоррена Баффета продать акции авиакомпаний, которыми владела Berkshire Hathaway. В частности, Крамер утверждал, что такие действия миллиардера свидетельствуют, что глобальную экономику ждут серьезные проблемы.