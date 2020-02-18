Уоррен Баффет продал акции Apple: заработок может превысить 1 млрд долларов

В прошлом квартале миллиардер-инвестор Уоррен Баффет продал акции Apple на сумму в более 800 млн долларов, о чем указано в документах Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Компания Berkshire Hathaway, генеральным директором которой является Уоррен Баффет, – крупнейший акционер Apple, сообщает Markets Insider со ссылкой на данные Bloomberg. В частности, фирма миллиардера владеет 5,4% ценных бумаг техгиганта стоимостью 72 млрд долларов.

Отмечается, что продажа акций Apple была вызван тем, что, возможно, Berkshire Hathaway таким образом хотела диверсифицировать свои акции. Ведь ценные бумаги производителя iPhone составляют почти 30% ее портфеля.

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Кроме того, есть предположение, что Berkshire Hathaway хотела просто заработать деньги после того, как акции Apple выросли на треть в течение последнего квартала – с 219 долларов до 294 долларов. В зависимости от того, когда компания Баффета осуществляла продажу 3,7 млн ценных бумаг техгиганта, она могла получить от 806 млн до почти 1,1 млрд долларов.

Что касается самого Уоррена Баффета, то он, вероятно, не будет спешить продавать собственные акции Apple, учитывая преимущество долгосрочных инвестиций. Также он вряд ли купит больше ценных бумаг производителя iPhone.

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Напомним, ранее Berkshire Hathaway инвестировала средства в американского продуктового ритейлера Kroger и компанию Biogen, деятельность которой связана с биотехнологиями.

Berkshire Hathaway – что известно о компании Это американская холдинговая компания, занимающаяся инвестициями и страхованием. Она также контролирует деятельность более 40 других фирм, работающих в различных сферах: финансовые услуги, издательское дело, ювелирный бизнес и др. Генеральный директор Berkshire Hathaway – Уоррен Баффет. Он владеет 31% акций компании. Несмотря на то, что акции компании самые дорогие в мире, сам холдинг не входит в топ-10 самых дорогих брендов.